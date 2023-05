Inscrições Abertas para o Concurso SIMAE SC com Prêmio Inicial de R$ 5,6 mil

O concurso SIMAE SC (Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Santa Catarina) está com as inscrições abertas.

As vagas são para nível médio e superior. Os interessados poderão se inscrever até o dia 01 de junho, pelo portal Fundatec. A taxa varia a depender da escolaridade, sendo de R$ 120,00 para os cargos de nível médio e R$ 150,00 para os de nível superior.

Vagas concurso SIMAE SC

O concurso anuncia 08 vagas de provimento imediato mais formação de cadastro reserva. Confira a distribuição de acordo com os cargos:

Nível médio

Agente de Obras: 05 vagas + CR (R$ 2.594,88);

05 vagas + CR (R$ 2.594,88); Auxiliar Administrativo: 01 vaga CR (R$ 2.594,88).

Nível superior

Analista Administrativo Financeiro: 01 vaga + CR (R$ 5.680,27);

01 vaga + CR (R$ 5.680,27); Analista de Recursos Humanos – Psicólogo: 01 vaga + CR (R$ 5.680,27).

Além das remunerações, os aprovados do concurso SIMAE SC receberão os seguintes benefícios:

a) Plano de Saúde e Assistência Social dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba – PLASS;

Plano de Saúde e Assistência Social dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba – PLASS; b) Previdência Complementar – Fundação Sanepar de Previdência e Assistência social – FUSAN; e

Previdência Complementar – Fundação Sanepar de Previdência e Assistência social – FUSAN; e c) Vale Alimentação – R$ 743,16 (R$ 33,78 por dia).

Requisitos concurso SIMAE SC

Os requisitos do concurso SIMAE SC variam a depender do cargo, sendo estes:

Agente de Obras: Ensino Médio Completo com Carteira Nacional de Habilitação – Categoria AB.

Auxiliar Administrativo: Ensino Médio Completo.

Analista Administrativo Financeiro: Ensino Superior de Bacharel em Administração ou Ciências Contábeis, com registro no Conselho Regional da Classe e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria B.



Analista de Recursos Humanos – Psicólogo: Ensino Superior de Bacharel em Psicologia, com registro no Conselho Regional da Classe e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria B.

Como serão as provas?

As provas do concurso SIMAE SC estão marcadas para 02 de julho e vão acontecer em turnos diferentes, sendo de manhã para nível médio e a tarde para nível superior.

Para os cargos de Agente de Obras e Auxiliar Administrativo, o candidato terá 4 horas para a resolução da prova. Já para os cargos de Analista Administrativo Financeiro e Analista de RH, serão 5 horas.

As questões do concurso SIMAE SC serão divididas entre conhecimentos específicos e gerais. O certame vai contar com prova prática, porém, será apenas para o cargo de Agente de Obras. O teste será físico e prático.

Concurso federal com possíveis vagas em Santa Catarina

O concurso dos Correios 2023 segue sendo um dos mais esperados até o momento. Sobre o quantitativo de vagas, José Rivaldo da Silva, secretário geral da Findect, afirmou a possibilidade de um edital com 5 mil oportunidades.

Os esclarecimentos aconteceram após reunião com a Diretoria Executiva dos Correios, em Brasília. Durante o encontro, foram conversados sobre alguns pontos, inclusive, no que diz respeito à demanda recorrente e necessidade de realização de um novo certame.

Sobre os prazos, ainda não se sabe quando o edital vai sair. Isso porque, para que o certame saia é preciso a aprovação do novo presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Cargos concurso dos Correios 2023

As vagas previstas devem ser direcionadas para nível médio e superior. Com escolaridade média, espera-se os seguintes cargos:

Atendente Comercial

Carteiro

Operador de Triagem e Transbordo

Por sua vez, para nível superior, espera-se as seguintes oportunidades:

Analista de Correios

Especialistas em Correios

Médio do Trabalho

Enfermeiro do Trabalho

As remunerações dos aprovados no concurso dos Correios 2023 variam a depender do cargo. Para nível médio, os servidores receberão o equivalente a R$ 2.179,25. Contudo, para nível superior, os valores poderão chegar a R$ 6.333,54.

Correios não será privatizada

A empresa está fora da lista de privatização. Além disso, outras empresas foram excluídas. São elas:

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT);

Empresa Brasil de Comunicação (EBC);

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev);

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep);

Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro);

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF);

Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec).

É importante destacar que a proposta de privatização dos Correios era de 100%. O andamento das tratativas foi bloqueado pelo Senado Federal.

Posicionamento do Ministério

Inicialmente, foi esclarecido que o concurso estaria no aguardo de um novo posicionamento do Ministério do Planejamento e, no atual governo, a pasta é comandada pela ministra Simone Tebet.

Diante disso, cabe à Simone planejar a administração governamental, assim como os custos e a viabilidade orçamentária de projetos.

Depois da aprovação do planejamento, a seleção segue para autorização da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

O que se sabe até o momento é que os assuntos que se referem ao novo edital estão sendo tratados internamente. O órgão deve se pronunciar em tempo oportuno.