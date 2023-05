Inscrições Abertas para o Cursinho Pré-Universitário da Unesp de Assis

O Cursinho Pré-Universitário da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Assis está com o período de inscrição aberto para a formação de novas turmas. De acordo com o cursinho, estão sendo ofertadas 250 vagas para as turmas de 2023.

O cursinho aceita a participação de estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas ou em escolas da rede particular de ensino desde que sejam bolsistas. Conforme as diretrizes, podem se inscrever estudantes que estão matriculados no 2º ou no 3º ano do ensino médio. O curso também pode ser feito por aqueles que já concluíram o Ensino Médio.

Inscrições

Como mencionado acima, o período de inscrição para o Cursinho Pré-Universitário Unesp 2023 está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até essa sexta-feira, dia 19 de maio de 2023.

Os procedimentos de inscrição devem ser feitos exclusivamente online. Portanto, os interessados deverão acessar o site da Unesp e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição. Não haverá cobrança de taxa de inscrição ou de participação.

No momento da inscrição, os candidatos precisam apresentar documentação comprobatória dos pré-requisitos para participação.

De acordo com o Cursinho, não haverá aplicação de exame para a classificação dos candidatos. Desse modo, o preenchimento das vagas será por ordem de inscrição. Caso todas as vagas não sejam preenchidas, o Cursinho poderá formar uma lista de espera.

O Pré-Universitário da Unesp Assis conta com aulas ministradas de forma presencial e pela internet. No momento do cadastro, o estudante precisa sinalizar em qual polo de ensino tem interesse em estudar. Há vagas para as unidades de Assis e Tarumã.

Os alunos terão aulas de conteúdos do ensino médio e que caem em processos seletivos, como o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp), e no Enem.

O Cursinho tem por objetivo preparar os estudantes egressos da rede pública para os exames vestibulares de universidades públicas e particulares, promovendo o ingresso no ensino superior. Nesse sentido, o curso prepara os alunos também para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também para o próprio Vestibular da Unesp.

Veja abaixo algumas informações sobre o Vestibular da Unesp que oferta anualmente cerca de 6 mil vagas anualmente.

Vestibular Unesp 2024

A Unesp é uma das principais instituições públicas de ensino superior de São Paulo, com unidades em mais de vinte municípios do Estado, incluindo a capital.



Para ingresso nos seus cursos de graduação, além da seleção via notas do Enem, a Unesp conta com um vestibular tradicional, com aplicação de provas em duas fases. Esse processo seletivo é o mais importante da Unesp e conta com a maior oferta de vagas anual feita pela universidade.

A Unesp já divulgou as principais datas do Vestibular 2024. De acordo com a universidade, as inscrições serão recebidas no período de 4 de setembro a 9 de outubro de 2023, exclusivamente por meio do site da Fundação Vunesp.

A aplicação da prova da 1ª fase está marcada para o dia 15 de novembro. Tradicionalmente, as provas da 1ª fase contam com questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio: Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física, Arte, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Biologia, Física, Matemática e Química.

A 2ª fase está prevista para os dias 10 e 11 de dezembro de 2023. As provas da 2ª fase contam com questões discursivas sobre conhecimentos específicos, de acordo com o curso escolhido pelo candidato. Na 2ª fase, a Unesp aplica também uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Principais datas do Vestibular Unesp 2024

Pedidos de isenção: 28 de agosto a 3 de setembro ;

; Período de inscrição: 4 de setembro a 9 de outubro ;

; 1ª fase: 15 de novembro ;

; 2ª fase: 10 e 11 de dezembro.

