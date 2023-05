Inscrições Abertas para o ISS Salvador: 60 Vagas Disponíveis!

O ISS Salvador (Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura Municipal do Salvador) está na praça. Ao todo, o edital oferta 60 vagas para provimento temporário.

Diante disso, os interessados no processo seletivo da Sefaz Salvador BA poderão se inscrever no período das 9h do dia 23 de maio até as 23h59 do dia 11 de junho, no site destinado à seleção.

A taxa é de R$ 50. A data de vencimento do boleto bancário será até o último dia de inscrição deste PSS SEFAZ BA.

Vagas ISS Salvador

São 60 vagas para estes cargos:

Geral (qualquer curso superior) – 20 vagas;

Economia – dez;

Ciências Contábeis – dez;

Estatística – cinco; e

Direito – 15

Além disso, vai haver oferta de cadastro reserva neste edital do ISS Salvador. O documento vai ofertar até quatro vezes o número de vagas por função temporária.

A contratação será pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), com salário de R$5.685,49, para jornada de 40 horas semanais.

Como será a avaliação ISS Salvador?

De antemão, a avaliação se dará por meio etapa de avaliação curricular de caráter eliminatório e classificatório. A análise dos títulos ficará a cargo de uma equipe técnica constituída por servidores da SEFAZ da Bahia.

A validade do edital do ISS Salvador será de dois anos, podendo prorrogar por igual período, a depender da necessidade da seleção.

Vale lembrar que a prefeitura deixou claro a intenção deste edital. Segundo o órgão, a contratação temporária visa à implantação de projetos de melhoria na administração da Sefaz, garantindo serviços mais eficientes e céleres à sociedade de Salvador.

Além de remodelagem de serviços, os profissionais trabalharão nas seguintes áreas: acompanhamento e controle das atividades de diversos setores, mediante o uso intensivo de ações de transformação digital, modelagem de dados, entre outros.

Clique aqui e acesse o edital na íntegra

Concurso Salvador para efetivos

Antes de tudo, o todo serão 229 vagas imediatas para Analista de Gestão Municipal. O anúncio do certame aconteceu em 2022 e foi para efetivo. Aguarda-se também oportunidades para cadastro reserva.

Os detalhes sobre as vagas aconteceram em 12 de setembro e no dia 13 do mesmo mês, o concurso foi autorizado. Mediante decisão e andamento da seleção, espera-se que o edital seja liberado no primeiro trimestre de 2023.

As oportunidades serão para os cargos de analista de gestão pública, com ênfase em Contabilidade, assistente social, médico, enfermeiro, odontólogo clínico e técnicos em enfermagem e em saúde bucal e os ganhos estarão entre R$3.158,87 a R$12.481,41.

Diante disso, apesar dos esforços, ainda não definiu a banca organizadora. Entretanto, a gestão do município reconhece a urgência de novas contratações por meio do certame previsto.

Em suma, é importante reiterar que todos os aprovados na última seleção da área, incluindo aqueles que estavam no cadastro reserva, foram convocados. “Este é um esforço que a prefeitura está realizando para ampliar o quadro funcional e, assim, prestar um serviço cada vez melhor à população. Acredito que nenhum prefeito, no segundo ano de mandato, tem convocado mais profissionais do que em Salvador“, anunciou o prefeito.

Convocação concurso Salvador BA na educação

Antes de mais nada, enquanto o novo edital não acontece, a prefeitura vem contratando novos profissionais. Dessa vez, mais 323 professores assumiram postos.

A nomeação foi anunciada na última segunda-feira, 13 de fevereiro, pelo prefeito da capital baiana, Bruno Reis: “Estou nomeando mais 323 professores e professoras, que vão atuar na Educação Infantil até o 5º ano. Estamos trazendo mais professores para a nossa rede para oferecer uma educação com qualidade ainda maior“, disse em redes sociais.

Os profissionais convocados e aprovados no concurso Salvador BA deverão atuar em áreas da Educação Infantil, Educação Física, Ciências Físicas e Biológicas, além de Educação Artística – Artes Plásticas. Vale lembrar que desde o início da gestão, Bruno já convocou mais de 1,2 mil docentes.

Como resultado, é importante pontuar que após a posse, os professores poderão escolher, na Secretaria Municipal da Educação, a unidade escolar onde vão atuar, a partir do quadro de vagas. Os convocados que tiverem com o nome no Diário Oficial do Município tem o prazo de 30 dias para se apresentarem na Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

Acima de tudo, o secretário municipal de Educação, Thiago Dantas informa que a proposta utilizada serve para compor o quadro de funcionários e tem o intuito de suprir vagas de profissionais que solicitaram aposentadoria na rede Municipal de ensino “A Prefeitura não tem medido esforços para garantir uma educação pública de qualidade para os alunos da nossa Rede. E isso passa pela contratação de professores, entre outros investimentos que vêm sendo feitos na área“, afirmou o secretário Thiago.