Inscrições Abertas para o Processo Seletivo 2023/2 do IFS para Cursos Superiores

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) publicou os editais referentes ao Processo Seletivo 2023/2 para ingresso em cursos técnicos subsequentes e em cursos de graduação. De acordo com o Instituto, estão sendo ofertadas mais de 1.800 vagas.

As oportunidades são para estudantes interessados em ingressar ou retornar à instituição. Nesse sentido, as oportunidades são para para portadores de diplomas, reintegração e transferências interna e externa.

Conforme o edital, as inscrições para o Processo Seletivo 2023/2 estarão abertas no período de 18 de maio a 9 de junho de 2023.

Os interessados podem se inscrever de forma virtual, por meio do preenchimento de formulário eletrônico de inscrição disponível no site do IFS. O edital estabelece ainda que não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Além de preencher todos os dados solicitados no formulário, os candidatos deverão apresentar todos os documentos solicitados. A documentação varia de acordo com o a modalidade de seleção: portador de diploma; reintegração; transferência interna; e transferência externa.

Poderá concorrer à vaga de portador de diploma, o candidato que já possui uma graduação e quer fazer outro curso superior. Já a reintegração é para os estudantes que se desligaram do IFS e desejam retornar à instituição, sendo esta ofertada nas modalidades subsequente e graduação. Também nestas modalidades haverá vagas para transferências interna, em que o aluno da instituição poderá mudar de curso; e externa: destinada a alunos de outras instituições que querem ingressar no Instituto.

Documentos para a inscrição

Os documentos solicitados para a modalidade portador de diploma são: RG e CPF ou CNH (frente e verso); histórico da graduação; diploma ou Declaração de conclusão informando a data de colação de grau e quando o diploma será liberado; ementas das disciplinas cursadas, com carimbo do setor competente ou código de verificação, que possibilite a validação.

Para a modalidade de reintegração (graduação ou técnico), o estudante deve apresentar apenas o RG e CPF.

Aqueles que optarem pela transferência externa (graduação ou técnico), os documentos necessários são RG e CPF ou CNH; histórico do curso que está matriculado; comprovante de matrícula ou de trancamento de matrícula; ementas das disciplinas cursadas, com carimbo do setor competente ou código de verificação.

Por fim, para a transferência interna, o estudante de apresentar RG e CPF; se o candidato for menor de 18 anos deverá anexar também, o RG do seu responsável legal; histórico com código de validação do curso que está matriculado.

Oferta de vagas

A oferta do IFS é de mais de 1.800 vagas para cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio e também para cursos de graduação. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos no 2º semestre desse ano.



As vagas disponibilizadas estão distribuídas campi do IFS de Aracaju, Estância, Socorro, Propriá, Lagarto, Itabaiana, São Cristóvão, Tobias Barreto e Glória.

Resultados

A inscrição de cada candidato será analisada de acordo com os critérios de seleção e avaliação de cada edital. De acordo com o cronograma, a divulgação resultado preliminar desta seleção está previsto para 4 de julho, com possibilidade de interposição de recurso de 4 a 6 de julho.

Já a publicação do resultado final do Processo Seletivo 2023/2 final está marcada para o dia 7 de julho. Nessa data, o IFS deve divulgar a lista de aprovados em 1ª chamada.

Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas no período de 10 a 14 de julho, de forma presencial. Os aprovados deverão dirigir-se até seu campus de inscrição e levar toda documentação solicitada nos editais do Processo Seletivo.

Acesse o site do IFS para mais informações.

