Inscrições Abertas para o Processo Seletivo do IFMG 2023/2

O IFMG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, é uma instituição pública que foi fundada no ano de 2008.

Atualmente, a instituição oferece diversas opções de cursos em diferentes níveis, desde cursos técnicos de nível médio até graduações, atraindo estudantes de todas as partes do Brasil.

A boa notícia é que o IFMG está com as inscrições abertas para a edição 2023/2 do seu vestibular, que permite o ingresso dos candidatos selecionados ainda no ano de 2023.

Se o seu sonho é estudar no IFMG, então está no lugar certo. Para te ajudar na sua preparação para a prova, separamos um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o processo seletivo 2023/2 do IFMG, incluindo as principais datas, o funcionamento das provas e as vagas disponibilizadas. Vamos conferir!

Processo seletivo IFMG 2023/2: inscrições já estão abertas

As inscrições para o processo seletivo 2023/2 do IFMG estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 22 de maio de 2023.

Todas as inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma virtual por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no site oficial da Fundação CEFETMINAS.

Os candidatos interessados deverão pagar uma taxa de R$ 20 para participar do processo seletivo do IFMG. Porém, os estudantes podem também solicitar a isenção da taxa de inscrição de acordo com determinados critérios. Podem solicitar o benefício os estudantes que:

Possuírem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

São egressos de escola pública ou tinham bolsa integral em escola privada;

Sofrem condição de Hipossuficiência Econômica Financeira.



A solicitação deve ser feita até o dia 3 de maio. Os resultados, por sua vez, serão divulgados no dia 9 de maio, com recursos até o dia 11 do mesmo mês. Por fim, a resposta dos recursos será divulgada no dia 16 de maio de 2023.

Processo seletivo IFMG 2023/2: funcionamento e modalidades

Dentro do processo seletivo 2023/2, o IFMG irá selecionar os seus futuros alunos por meio de duas modalidades diferentes. São elas:

Aproveitamento da pontuação obtida na prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir do ano de 2013;

Análise de histórico escolar e realização de redação.

A segunda modalidade é direcionada para os interessados em um dos cursos técnicos oferecidos pelo IFMG e prevê a aplicação de uma prova de redação no formato online. O exame irá acontecer no dia 18 de junho de 2023.





Você também pode gostar:

Processo seletivo IFMG 2023/2: vagas disponíveis

Ao todo, serão oferecidas 397 vagas por meio do processo seletivo 2023/2 para as unidades de Congonhas, Ibirité, Ouro Preto e Ribeirão das Neves. As vagas contemplam tanto cursos técnicos como cursos de graduação.

Para a graduação, o IFMG irá oferecer vagas para os municípios de Ouro Preto e Ribeirão das Neves. Para o processo seletivo via ENEM, serão ofertados três cursos e 111 vagas no total. Confira a distribuição a seguir:

Gestão da Qualidade: 36 vagas. Curso oferecido em Ouro Preto;

Administração: 28 vagas. Curso oferecido em Ribeirão das Neves;

Processos Gerenciais: 24 vagas. Curso oferecido em Ribeirão das Neves.

Administração: 11 vagas. Curso oferecido em Ribeirão das Neves.

Processos Gerenciais: 12 vagas. Curso oferecido em Ribeirão das Neves.

O restante das vagas será direcionado para os candidatos interessados nos cursos técnicos, como: Edificações (Congonhas); Mecatrônica (Ibirité), Sistemas de Energia Renovável (Ibirité) e Segurança do Trabalho (Ouro Preto).

Processo seletivo IFMG 2023/2: divulgação dos resultados

O IFMG irá divulgar o resultado preliminar do processo seletivo 2023/2 no dia 27 de junho de 2023, com recursos nos dias 28 e 29 do mesmo mês.

Por fim, o resultado final das duas modalidades do processo seletivo será divulgado no dia 06 de julho.

Processo seletivo IFMG 2023/2: sistema de cotas

De acordo com o edital do processo seletivo 2023/2, o IFMG irá utilizar o do sistema de cotas no processo seletivo, reservando um determinado número de vagas para os candidatos que fizerem parte de determinadas categorias.

Os futuros alunos que conseguirem uma das vagas reservadas para as cotas deverão, no momento da matrícula, comprovar que possuem direito à vaga.