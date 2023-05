Inscrições Abertas para o Processo Seletivo Formativo 2023/2 da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) – Medicina.

A EBMSP, Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, é uma instituição de nível superior que foi fundada no ano de 1952 e possui sede na cidade de Salvador, Bahia.

A EBMSP oferece uma grande quantidade de cursos e oportunidades para os estudantes. Porém, o principal destaque da instituição é o curso de Medicina, meta de muitos vestibulandos brasileiros.

Se você quer estudar na faculdade, então está com sorte! As inscrições para o Processo Seletivo Formativo 2023/2 – Medicina da EBMSP estão abertas.

Para que você consiga se preparar e participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo que você precisa saber sobre o vestibular de Medicina 2023/2 da EBMSP, incluindo datas, locais de prova, oferta de vagas e funcionamento da seleção. Confira!

Processo Seletivo Formativo 2023/2 EBMSP: inscrições abertas

As inscrições para a edição 2023/2 do vestibular de Medicina da EBMSP estão abertas desde o dia 09 de maio e todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 30 de maio de 2023.

Todos os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio de preenchimento de formulário eletrônico presente na página dedicada ao Processo Seletivo Formativo de Medicina no site da EBMSP.

Além disso, para participar do vestibular 2023/2 de Medicina, todos os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$340,00.

Processo Seletivo Formativo 2023/2 EBMSP: oferta de vagas

Por meio do Processo Seletivo Formativo 2023/, a EBMSP irá oferecer 148 vagas para o curso de Medicina com ingresso no segundo semestre letivo de 2023.

Processo Seletivo Formativo 2023/2 EBMSP: aplicação das provas

As provas do Processo Seletivo Formativo 2023/2 serão aplicadas no dia 11 de junho de 2023. O exame acontecerá no período da manhã, das 8h40 às 13h40.

O acesso dos candidatos ao local de aplicação dos exames irá acontecer ocorrerá das 7h40 às 8h30. Após esse horário, o portão de acesso será fechado e não será permitida a entrada de nenhum candidato.

O vestibular irá acontecer somente na cidade de Salvador, Bahia. Os candidatos poderão consultar o local de realização das provas a partir das 17h do dia 7 de junho de 2023. As informações serão divulgadas na Área do Candidato.

As provas deverão ser realizadas em, no máximo, 5 horas e o tempo mínimo de permanência na sala será de 2 horas.



Processo Seletivo Formativo 2023/2 EBMSP: conteúdo e estrutura das provas

O Processo Seletivo Formativo 2023/2 da EBMSP prevê a aplicação de 3 provas diferentes em uma única etapa. São elas:

Prova de Conhecimentos Gerais Contemporâneos (PCGC) – 35 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre conteúdos estudados ao longo do ensino médio divididas da seguinte forma:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 7 questões de Língua Portuguesa e 3 questões de Língua Estrangeira (Inglês);

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 3 questões de História e 3 questões de Geografia;

Matemática e suas Tecnologias: 4 questões de Matemática;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 7 questões de Biologia, 5 questões de Química e 3 questões de Física.

Prova Discursiva (PD) – 5 questões discursivas sobre conteúdos estudados ao longo do ensino médio divididas da seguinte maneira:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 3 questões de Biologia, 1 questão de Física e 1 questão de Química.

Prova de Redação (PR): terá pontuação máxima de 10 pontos. O candidato deverá escrever uma redação em formato dissertativo-argumentativo sobre o tema proposto.

Processo Seletivo Formativo 2023/2 EBMSP: gabarito

O gabarito preliminar das questões objetivas e e o padrão de respostas preliminar da prova discursiva será divulgado a partir das 16h do dia da aplicação da prova. Caso o candidato queira solicitar recursos, ele deverá fazê-lo até as 11h59 do dia seguinte da divulgação.

Os resultados finais do processo seletivo, por sua vez, serão divulgados no dia 28 de junho de 2023 na Área do Candidato disponível no site da EBMSP.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o edital do vestibular de Medicina 2023/2 da EBMSP e confira todas as informações sobre o processo seletivo.