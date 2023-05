Inscrições Abertas para o Processo Seletivo Medicina Estácio Bolsistas 2023/2

A Universidade Estácio de Sá, conhecida simplesmente como Estácio, é uma instituição de ensino superior privada com diversas unidades em todo o Brasil.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da Estácio é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todas as partes do Brasil.

Se você quer estudar Medicina nessa faculdade, então está com sorte. As inscrições para o Processo Seletivo Medicina Bolsistas 2023/2 da Estácio de Sá estão abertas.

Para te ajudar a fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Processo Seletivo Medicina Bolsistas 2023/2 da Universidade Estácio, incluindo funcionamento da seleção e principais datas. Vamos conferir!

Estácio de Sá: inscrições abertas para vestibular de Medicina

A Universidade Estácio de Sá está com as inscrições abertas desde 19 de abril para o Processo Seletivo Medicina Bolsistas 2023/2. Os candidatos deverão se inscrever até o dia 05 de julho de 2023 para participar.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível na página dedicada ao vestibular da Estácio. Antes de realizar a inscrição, os candidatos deverão fazer um cadastro no site da ECONRIO – Empresa de Concursos Rio de Janeiro.

Estácio de Sá: critérios para participação



Segundo o edital do processo seletivo, poderão participar do processo seletivo em questão somente os candidatos que realizaram o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, entre os anos de 2018 e 2022.

No momento da inscrição, os estudantes deverão clicar em “Enviar documentação comprobatória do ENEM” e enviar uma cópia do Boletim de Notas do ENEM em formato PDF. Serão aceitos somente os boletins com a identificação do órgão emissor (INEP) e os dados do candidato (nome, inscrição e CPF) além das notas de todas as provas que compõem o ENEM.

Além disso, os candidatos também deverão atender aos seguintes requisitos:

Candidato nascido e morador do município de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro;

Não portador de diploma de curso superior;

Renda familiar mensal per capita que não exceda o valor de até 1,5 salário-mínimo;

Cursou o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral.

Estácio de Sá: taxa de inscrição

Todos os candidatos que quiserem participar do Processo Seletivo Medicina Bolsistas 2023/2 deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 150,00.

O pagamento deverá ser efetuado por meio de cartão de crédito, PIX ou boleto bancário até o dia 06 de julho de 2023.

Estácio de Sá: documentação necessária

Os candidatos deverão enviar alguns documentos dentro dos prazos estabelecidos pela Estácio para participar do processo seletivo. Toda a documentação deverá ser enviada ate o dia 06 de julho de 2023.

A lista de documentos pode ser encontrada no edital do Processo Seletivo Medicina Bolsistas 2023/2.

Vestibular Medicina Estácio de Sá: seleção

Para a seleção dos seus futuros alunos bolsistas, a Universidade Estácio irá considerar a maior média aritmética das cinco disciplinas realizadas na prova do ENEM (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e Redação).

Os candidatos que obtiveram nota igual ou menor que 100 pontos em qualquer uma das provas objetivas ou nota inferior a 300 pontos na prova de redação serão desclassificados.

Vestibular Medicina Estácio de Sá: oferta de vagas

Por meio do vestibular em questão, a Estácio irá oferecer 4 bolsas integrais para o curso de Medicina da instituição.

As vagas oferecidas pela Estácio por meio do Processo Seletivo Medicina Bolsistas 2023/2 serão destinadas ao curso de Medicina oferecido no campus de Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

Todos os candidatos irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.