Inscrições Abertas para o Vestibular 2023/2 da UERJ com Base no ENEM

A UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é uma universidade pública do Rio de Janeiro e uma das prestigiadas instituições do país.

Atualmente, a universidade possui campi em oito cidades do estado do Rio de Janeiro e oferece diversas opções de cursos de nível superior muito conceituados, atraindo estudantes de todas as partes do Brasil.

Se o seu sonho é estudar na UERJ, então está com sorte. As inscrições para o vestibular 2023/2 via ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) da instituição já estão abertas.

Para te ajudar na sua preparação para enfrentar a prova, separamos um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o vestibular UERJ via ENEM 2023/2, incluindo datas, funcionamento das provas e vagas disponíveis. Vamos conferir!

Vestibular UERJ 2023/2 via ENEM: inscrições já estão abertas

As inscrições para o vestibular 2023/2 da UERJ começaram no dia 26 de abril e poderão ser feitas até o dia 9 de maio de 2023.

Todos os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 50 para participar do processo seletivo. Porém, também foi possível solicitar a isenção do pagamento em alguns casos: a solicitação podia ser apresentada por candidatos que já concluíram o ensino médio e que têm renda per capita familiar igual ou menor a um salário mínimo. Os resultados das solicitações foram divulgados no dia 24 de abril.

Vestibular UERJ 2023/2 via ENEM: funcionamento

O vestibular 2023/2 da UERJ não prevê a aplicação de nenhum tipo de prova. Dessa maneira, os candidatos deverão usar a pontuação obtida no ENEM para participar da seleção.

Serão aceitas as pontuações obtidas nas edições de 2019, 2020, 2021 ou 2022. Além disso, os candidatos devem ter alcançado pelo menos 200 pontos em cada uma das quatro provas objetivas (Ciências Humanas e Suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias; Ciências da Natureza e Suas Tecnologias e Matemática, Códigos e Suas Tecnologias) e 300 pontos na prova de redação.

Ainda segundo informações divulgadas pela instituição, para cada uma das provas será atribuído um determinado peso que irá depender do curso escolhido pelo candidato. A lista com todos os pesos e cursos pode ser consultada no edital do vestibular da UERJ.

Vestibular UERJ 2023/2 via ENEM: vagas oferecidas

O processo seletivo 2023/2 via ENEM foi lançado para o preenchimento das vagas remanescentes oferecidas pela UERJ no vestibular 2023.

Estão sendo disponibilizadas 793 vagas nos seguintes cursos de graduação e campi da UERJ:



Ciências Biológicas: São Gonçalo e Zona Oeste



Engenharia Cartográfica: Rio de Janeiro



Engenharia de Produção: Resende e Zona Oeste



Engenharia Mecânica: Nova Friburgo e Resende



Engenharia Química: Resende



Estatística: Rio de Janeiro



Física: Rio de Janeiro



Geografia: Duque de Caxias e São Gonçalo



História: São Gonçalo



Letras: Português/Italiano: Rio de Janeiro



Letras: Português/Inglês: São Gonçalo



Letras: Português/Literaturas: São Gonçalo



Matemática: Duque de Caxias, Rio de Janeiro e São Gonçalo



Pedagogia: Duque de Caxias e São Gonçalo



Tecnologia em Construção Naval: Zona Oeste



Vestibular UERJ 2023/2 via ENEM: divulgação dos resultados e matrículas

Depois de enviadas as notas do ENEM, os candidatos deverão aguardar a análise realizada pela comissão examinadora.

A divulgação dos resultados irá acontecer no dia 9 de junho, enquanto o resultado final do vestibular 2023/2 será divulgado no dia 7 de julho de 2023.

Todos os candidatos aprovados deverão realizar as próprias matrículas entre os dias 19 e 20 de julho de 2023.

Vestibular UERJ 2023/2 via ENEM: sistema de cotas

De acordo com o edital do vestibular 2023/2, a UERJ irá usar o sistema de cotas no processo seletivo. Assim, 20% do total das vagas será exclusivo para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas. Outros 20% das vagas estão reservados para estudantes que estudaram na rede pública de ensino. Por fim, 5% do total de vagas será reservado para pessoas com deficiência e filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço.