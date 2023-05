Inscrições Abertas para o Vestibular 2023/2 da UniFOA

A UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, é uma instituição de ensino superior particular que possui a sua sede na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro.

A instituição atrai muitos estudantes todos anos devido à sua oferta de cursos, tanto na modalidade presencial como na modalidade EaD, e de oportunidades.

Se você quer estudar na UniFOA, então está com sorte. As inscrições para a próxima edição do vestibular do centro universitário já estão abertas.

Para que você consiga se preparar e participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo que você precisa saber sobre o vestibular 2023/2 da UniFOA, incluindo datas, oferta de vagas e funcionamento da seleção. Vamos conferir!

Vestibular 2023/2 UniFOA: oferta de vagas

Por meio do vestibular 2023.2, a UniFOA irá oferecer 520 vagas para os cursos oferecidos pela instituição. Confira a distribuição das vagas a seguir:

Administração: 30 vagas;

Ciências Biológicas: 40 vagas;

Ciências Contábeis: 30 vagas;

Design: 40 vagas;

Direito: 50 vagas;

Educação Física: 40 vagas;

Enfermagem: 80 vagas;

Engenharias: 50 vagas;

Nutrição: 50 vagas;

Odontologia: 70 vagas;

Sistemas de Informação: 40 vagas.

Os candidatos aprovados no processo seletivo ingressarão no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular 2023/2 UniFOA: funcionamento

O vestibular 2023/2 da UniFOA prevê duas modalidades diferentes: a prova de redação online e o uso da nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Segundo as informações divulgadas pelo edital, 50% das vagas serão oferecidas para os candidatos que fizerem a prova online e 50% para os que optarem por usar a nota do ENEM.

Vestibular 2023/2 UniFOA: inscrições

Os candidatos já podem se inscrever no vestibular da UniFOA e não será cobrada nenhum tipo de taxa de inscrição.

Todos os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio de preenchimento de formulário eletrônico presente no Portal do Candidato no site da UniFOA.



Para os candidatos interessados em ingressar via prova online, as inscrições deverão ser realizadas até o dia 14 de julho de 2023.

Os candidatos que irão usar a nota obtida na prova do ENEM, por sua vez, poderão se inscrever até o dia 17 de julho de 2023.

Além disso, os candidatos denominados de “treineiros”, ou seja, que ainda não concluíram o ensino médio e não estão cursando o último ano do mesmo não podem se inscrever no vestibular.

Vestibular 2023/2 UniFOA: uso da nota do ENEM

Os candidatos que quiserem usar a nota do ENEM para participar do vestibular 2023/2 da UniFOA não precisarão fazer qualquer tipo de prova.

Conforme o edital do processo seletivo, serão aceitas as pontuações obtidas entre os anos de 2015 e 2022.

Vestibular 2023/2 UniFOA: prova de redação

O vestibular da UniFOA prevê a aplicação de uma prova de redação online para os candidatos que não quiserem participar da seleção via nota do ENEM.

A prova irá acontecer de forma 100% por meio do Portal do Candidato, no site oficial da UniFOA. O exame terá duração máxima de 2 horas e deverá conter, no mínimo 1700 caracteres e, no máximo, 3000.

O candidato deverá escrever um texto sobre o tema proposto pela UniFOA. A pontuação máxima que poderá ser atribuída ao texto será de 100 pontos e, segundo o edital do vestibular, os candidatos que obtiverem menos de 20 pontos serão desclassificados do processo seletivo.

Vestibular 2023/2 UniFOA: vagas remanescentes

Segundo as informações divulgadas pelo edital do processo seletivo, caso as vagas oferecidas não sejam preenchidas, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas através da seleção de novos candidatos por meio das seguintes modalidades:

Aproveitamento de pontuação obtida em edições anteriores dos vestibulares da UniFOA;

Aproveitamento dos candidatos portadores de diplomas de graduação;

Transferências externas;

Análise curricular ou reingresso.

Vestibular 2023/2 UniFOA: divulgação dos resultados

Segundo o edital do vestibular, os resultados do vestibular 2023/2 serão divulgados em até 24 horas depois da realização da inscrição por parte do candidato.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o edital do vestibular 2023/2 da UniFOA e confira todas as informações sobre o vestibular.