Inscrições Abertas para o Vestibular 2023/2 de Acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS)

O IFRS, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, é um instituto federal com sede na cidade de Porto Alegre, no sul do país. Ele é um dos trinta e oito Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil.

A instituição, que possui mais de 17 campi, oferece uma grande variedade de cursos para todos os públicos e é justamente por isso que ela é tão concorrida e almejada por estudantes brasileiros.

Se você quer estudar no IFRS, então está com sorte. As inscrições para o vestibular 2023/2 estão abertas e separamos todas as informações que você precisa saber sobre esse processo seletivo. Confira!

Vestibular IFRS 2023/2: inscrições abertas

As inscrições para o vestibular 2023/2 do IFRS começaram no dia 27 de abril e poderão ser feitas até o dia 8 de maio de 2023.

Para participar, os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 70. Porém, os estudantes com renda familiar mensal por pessoa de até R$1.953 já puderam solicitar isenção da taxa de inscrição.

Vestibular IFRS 2023/2: vagas disponíveis

Por meio do vestibular 2023/2, o IFRS está oferecendo 1.293 vagas em nove campi diferentes. São eles: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Porto Alegre, Restinga, Rio Grande, Rolante, Vacaria e Viamão.

O vestibular 2023/2 do IFRS irá oferecer vagas para fazer o ensino médio junto com um curso técnico na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), para cursos técnicos e para cursos superiores de graduação.

Quanto à cursos de graduação, serão oferecidas 487 vagas para os seguintes cursos:

Bacharelado em Agronomia



Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas



Tecnologia em Gestão Ambiental



Tecnologia em Logística



Licenciatura em Ciências da Natureza



Licenciatura em Pedagogia

A lista completa de cursos e o número de vagas pode ser encontrada no site oficial do vestibular do IFRS.

Vestibular IFRS 2023/2: via ENEM

O vestibular 2023/2 da IFRS irá permitir que os candidatos optem por duas modalidades para concorrer às vagas disponíveis: via ENEM ou via prova tradicional.

Todos os candidatos que participaram da prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2017 podem usar as próprias pontuações para participar do vestibular.



Os interessados que optarem por essa modalidade deverão indicar no momento da inscrição a edição do ENEM que desejam usar para concorrer.

Além disso, é importante ter em mente que o IFRS só irá aceitar notas acima de zero no processo seletivo. Cada uma das provas do ENEM possui, ainda, um peso específico para a composição da pontuação do candidato de acordo com os critérios do IFRS, os quais são divididos conforme o curso de gradução escolhido pelo aluno.

Os pesos atribuídos para cada seção da prova do ENEM conforme o curso do aluno podem ser encontrados no edital do processo seletivo.

Vestibular IFRS 2023/2: via prova tradicional

Como mencionamos, os interessados também podem participar do vestibular 2023/2 do IFRS por meio da prova tradicional.

A prova será aplicada no dia 4 de junho nas cidades de Porto Alegre, Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Rio Grande, Rolante, Vacaria e Viamão. Os candidatos deverão acessar o próprio cartão com os locais do exame no dia 31 de maio de 2023.

A prova tradicional será composta por 45 questões de múltipla escolha (objetivas) e também por uma redação em língua portuguesa. As perguntas serão divididas da seguinte forma:

Matemática e suas Tecnologias: 10 questões objetivas;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 10 questões objetivas;

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 10 questões objetivas;

Linguagem, Códigos e suas Tecnologias: 15 (dez) questões objetivas

O gabarito do exame será divulgado no dia 12 de junho e o resultado do processo seletivo, por sua vez, no dia 16 de junho.

Vestibular IFRS 2023/2: sistema de cotas

De acordo com o edital do vestibular, o IFRS faz uso do sistema de cotas, reservando um determinado número de vagas para os candidatos que estudaram na rede pública, Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e pessoas com deficiência