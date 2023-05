Inscrições Abertas para o Vestibular 2023 do Centro Universitário Facens

O Centro Universitário Facens, em Sorocaba (SP), está com o período de inscrição aberto para o Vestibular 2023 que visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 2 de junho de 2023.

De acordo com o Centro Universitário Facens, estão sendo ofertadas vagas para ingresso em 16 opções de cursos de graduação. Veja a seguir como concorrer a uma dessas oportunidades para ingresso no ensino superior!

Inscrições

As inscrições para o Vestibular Facens são recebidas tradicionalmente de forma virtual. Desse modo, para se inscrever no processo seletivo, o estudante deve acessar o site da instituição e efetuar o preenchimento de um formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, o estudante deve informar os seus dados pessoais, a modalidade de seleção através da qual deseja participar do Vestibular e também a opção de curso de graduação.

Para efetivar o cadastro, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. Conforme divulgado pelo Centro Universitário Facens, o valor da taxa é de R$ 40,00 (quarenta reais).

Vestibular Facens

Para a classificação dos inscritos nesse processo seletivo, há duas modalidades de seleção: aplicação de provas e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, no momento da inscrição, o candidato deve indicar a modalidade escolhida.

Os candidatos que optarem pela modalidade de seleção via notas do Enem estão dispensados do pagamento da taxa de inscrição, mas não poderão concorrer às bolsas de estudo oferecidas pela instituição.

Já os candidatos que optaram pela seleção via provas passarão por exame avaliativo realizado pelo Centro Universitário Facens. Conforme o cronograma, a aplicação da prova online e presencial está marcada para o dia 4 de junho de 2023, com início às 9h (horário de Brasília).

A duração máxima da prova será de três horas. Desse modo, o fim da aplicação está marcado para as 12h. A instituição vai aplicar uma prova objetiva composta por 20 questões em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e por uma redação em Língua Portuguesa.

Cursos

De acordo com o edital, a oferta total da instituição é de mais de 600 vagas para o 2º semestre de 2023. O documento estabelece ainda que há vagas abertas para as seguintes carreiras:



Odontologia: 50 vagas;

Enfermagem: 50 vagas;

Psicologia: 100 vagas;

Biomedicina: 50 vagas;

Engenharia Civil: 135 vagas;

Engenharia Elétrica: 103 vagas;

Engenharia Química: 84 vagas;

Engenharia Mecatrônica: 84 vagas;

Engenharia Mecânica: 75 vagas;

Engenharia de Computação: 48 vagas;

Engenharia de Produção: 84 vagas;

Engenharia Agronômica: 50 vagas;

Arquitetura e Urbanismo: 38 vagas;

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema: 100 vagas;

Tecnologia em Gestão de TI: 50 vagas;

Tecnologia em Jogos Digitais: 22 vagas.

Com exceção do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é ofertado em três modalidades (presencial, semipresencial e EAD), os demais cursos são ofertados presencialmente.

A Instituição promove no vestibular um concurso de bolsas de até 100% conforme desempenho na prova. Somente aqueles que optarem pelas provas poderão participar do Concurso de Bolsa Mérito.

Resultados

Ainda conforme o edital, a divulgação do resultado do Vestibular Facens está prevista para o dia 9 de junho de 2023. Os convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula online a partir da liberação do resultado final.

O candidato que não concluiu, e nem esteja concluindo no 1º semestre do ano letivo de 2023, o Ensino Médio ou equivalente, será denominado “treineiro” e poderá inscrever-se normalmente para participar da prova, mas não será classificado no Processo Seletivo, nem terá as suas notas divulgadas.

Acesse o site do Centro Universitário Facens para mais informações.

