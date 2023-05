Inscrições Abertas para o Vestibular da Unemat em Modalidades Diferenciadas

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) está com inscrições abertas para o Vestibular para Modalidades Diferenciadas com ingresso no 2º semestre letivo de 2023. De acordo com o edital, a oferta total da universidade é de 1.558 vagas para os campi localizados em 29 municípios.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 7 de junho de 2023. Como acontece tradicionalmente, as inscrições são recebidas virtualmente. Desse modo, os interessados devem acessar o Portal do Candidato e preencher o formulário de inscrição disponível.

Além dos dados pessoais, o formulário exige dados escolares e solicita que o candidato escolha uma opção de curso de graduação. Além disso, o candidato deve indicar se deseja participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Taxa de inscrição

Após realizar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. De acordo com o edital, a taxa de inscrição é no valor de R$ 60,00 (sessenta reais).

Os candidatos que são membros de família de baixa renda puderam solicitar a isenção da taxa de inscrição entre 8 e 12 de maio. A divulgação do resultado preliminar da isenção está previsto para 30 de maio.

Garantem a isenção automática os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A isenção total poderá ser solicitada por candidatos que é doador regular de sangue ou Profissional Técnico da Educação Superior da Unemat. Já as solicitações da isenção parcial (tarifa social) poderão ser feitas para os que comprovarem renda familiar inferior a 03 (três) salários mínimos e que não estejam cadastrados no CadÚnico.

Processo seletivo

Esse Vestibular da Unemat conta com a oferta de duas modalidades de curso. Desse modo, há oportunidades para cursos presenciais e para cursos de graduação EaD (Educação a Distância) ofertados através dos Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Não haverá aplicação de provas para a classificação dos inscritos. De acordo com o edital, o critério de seleção consiste na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia e História da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Portanto, é obrigatório apresentar o histórico escolar com o registro das notas de anos anteriores.

Vagas e cursos ofertados

A oferta da Unemat para os cursos de EAD/UAB é de 1.158 (um mil cento e cinquenta e oito) vagas, enquanto para os cursos das Turma Fora de Sede, de oferta Diferenciada e presencial, a oferta é de 400 (quatrocentas) vagas.

As oportunidades ofertadas são para os seguintes cursos: Agrimensura; Agronomia; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Artes Visuais; Educação Física; Engenharia Civil; Geografia; Gestão Comercial; Gestão de Cooperativas; História; Letras (Português/Inglês); Logística; Mecânica de Precisão; Pedagogia.



Há oportunidades são para as unidades de Água Boa, Alto Araguaia, Arenápolis, Aripuan, Barra do Bugres, Cáceres, Campo Verde, Canarana, Colíder, Comodoro, Cuiabá, Diamantino, Guarantã do Norte, Jauru, Juara, Juína, Marcelândia, Matupá, Nova Xavantina, Paranatinga, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Primavera do Leste, Ribeirão Cascalheira, São Félix do Araguaia, Sapezal, Sorriso, e Vila Rica.

De acordo com o edital, há reserva de parte das vagas para negros (Preto ou Pardo), indígenas, pessoas com deficiência (PcD). Além disso, há vagas exclusivas para oriundos de escola pública.

Resultado

A divulgação do resultado final está prevista para acontecer a partir do dia 17 de julho. Na mesma data a Unemat deve divulgar a convocação dos candidatos aprovados em 1ª chamada. O período letivo terá início no dia 7 de agosto.

Acesse o edital da seleção na íntegra para mais detalhes.

