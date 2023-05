Inscrições Abertas para o Vestibular de Inverno 2023 da PUC-Campinas: Prazo Final é 12 de Junho.

Vestibular de Inverno

De acordo com o Manual do Candidato, a aplicação da prova está marcada para o dia 25 de junho, com início às 13h (horário de Brasília). Conforme o edital, as provas são feitas em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

A instituição deve liberar a consulta aos locais de prova a partir das 16h do dia 19 de junho. Desse modo, os candidatos poderão consultar o acesso ao cartão de confirmação, com os endereços dos locais de aplicação das provas. Haverá locais de prova em Campinas e São Paulo.

Para os candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo, a PUC-Campinas aplicará uma prova geral e uma prova específica. Os candidatos aos demais cursos farão apenas a prova geral. A avaliação comum a todos os candidatos será composta por 40 questões objetivas sobre conteúdos do Ensino Médio (Biologia, Química, Matemática e Raciocínio Lógico, Física, História, Geografia, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Língua Inglesa) e por uma proposta de redação em Língua Portuguesa.

Segundo as orientações da universidade, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto.

Cursos ofertados

A oferta total da PUC-Campinas é de 1.869 vagas em cursos nas áreas de ciências humanas, ciências exatas e ciências biológicas. Conforme divulgado pela PUC-Campinas, as oportunidades ofertadas nesse processo seletivo são para ingresso no 2º semestre deste ano. Há vagas para diversos cursos de graduação ministrados presencialmente nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnólogo.

Entre os cursos com vagas disponíveis estão: Administração; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Direito; Educação Física; Enfermagem; Sistemas de Informação; Engenharia Civil; Turismo; Engenharia de Produção; Farmácia; Relações Públicas; Filosofia; Geografia; História; Jornalismo; Letras; Matemática; Nutrição; Relações Internacionais; Odontologia; Psicologia; e Química.

Os interessados podem conferir a lista completa de cursos e o quadro de vagas por meio do Manual do Candidato do Vestibular de Inverno 2023.

Resultado e matrículas

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final, com a lista de convocados para as matrículas, está prevista para o dia 5 de julho de 2023, após 16h. Os candidatos convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula no período de 5 a 7 de julho.

Caso haja vagas não preenchidas, a PUC-Campinas realizará chamadas a partir da lista de espera. A divulgação da 1ª chamada da lista de espera está prevista para o dia 10 de julho, com matrículas até o dia 12 seguinte. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital.

Os candidatos que participarem como “treineiros” não poderão realizar a matrícula. Somente os candidatos que já concluíram o ensino médio ou que irão concluir o ensino médio em 2023 poderão participar efetuar a matrícula se convocados no Vestibular de Inverno.