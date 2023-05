Inscrições Abertas para o Vestibular de Inverno 2023 da PUC-SP

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) abriu o período de inscrição para o Vestibular de Inverno 2023. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 7 de junho de 2023.

Conforme as orientações do edital, as inscrições deverão ser feitas online. Desse modo, para se cadastrar, os interessados devem acessar o site da PUC-SP, escolher a modalidade de ingresso e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

Após realizar a inscrição, o estudante deverá pagar a taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido para realizar o cadastro. O valor da taxa varia de acordo com a modalidade escolhida pelo candidato para concorrer às vagas.

Vestibular de Inverno PUC-SP

De acordo com o edital, esse processo de seleção contará com duas modalidades para a classificação dos candidatos. Os estudantes poderão optar entre as seguintes formas de ingresso:

Aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio);

Prova online aplicada pela PUC-SP.

A escolha da modalidade deve ser feita no momento da inscrição. O valor da taxa de inscrição é de R$180,00 (cento e oitenta reais) para quem optar por fazer a prova online e R$70,00 (setenta reais) para quem se inscrever com a nota do Enem.

Conforme indicado pela instituição, aqueles que optarem por usar as notas do Enem poderão usar os desempenhos das edições do exame ocorridas a partir de 2017. Ou seja, poderão se inscrever nessa modalidade aqueles que tenham o Ensino Médio completo e que tenham feito o Enem 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

O candidato é responsável por escolher e indicar a edição do exame que deseja usar nesse processo seletivo. Nesse sentido, é necessário informar o número de inscrição da edição respectiva.

Além disso, a PUC-SP estabeleceu como pré-requisito ter obtido a média mínima igual ou superior a 450 pontos em todas as provas. A universidade vai considerar as notas da prova de redação e também das provas de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Provas

A aplicação das provas para os candidatos que optarem pelo vestibular on-line acontecerá no dia 18 de junho de 2023. Conforme estabelecido no Manual do Candidato, a composição das provas levará em conta os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

Nesse sentido, os candidatos responderão provas objetivas nas seguintes áreas do conhecimento: Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Além disso, a PUC-SP vai aplicar uma prova de redação em Língua Portuguesa.



Vagas e resultados

A PUC-SP está ofertando centenas de vagas para ingresso no segundo semestre letivo deste ano. Conforme indicado no Manual do Candidato, estão sendo ofertadas vagas para os cursos de Design, Relações Internacionais, Direito, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Administração, Ciências Econômicas e Jornalismo.

A divulgação do resultado final do Vestibular de Inverno 2023, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista pata o dia 3 de julho de 2023. Os convocados deverão realizar as matrículas nos dias 4 e 5 de julho, com a entrega de todos os documentos de forma virtual.

Sobre a PUC-SP

A PUC-SP é uma das instituições do estado de São Paulo que estão entre as 10 melhores do país no ranking internacional QS, da consultoria britânica Quacquarelli Symonds. Ao todo, a instituição de ensino superior conta com a oferta de 33 cursos de graduação, distribuídos em cinco campi.

Segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC), a PUC-SP é a instituição privada melhor avaliada em todo o estado de São Paulo.

Acesse o site da universidade para mais informações.

