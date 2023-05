Inscrições Abertas para o Vestibular de Inverno da PUCPR 2023

A PUCPR, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é uma instituição de ensino superior privada que foi fundada no ano de 1959.

Atualmente, a universidade oferece uma grande quantidade de cursos de excelência, incluindo Medicina, e por isso é o objetivo de diversos estudantes brasileiros.

Se você quer estudar na PUCPR, está com sorte. A instituição está com as inscrições abertas para a próxima edição do vestibular de inverno.

Para te ajudar na sua preparação, separamos um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o vestibular de inverno da PUCPR 2023, incluindo datas, funcionamento das provas e vagas disponíveis. Vamos conferir!

Vestibular de Inverno PUCPR 2023: inscrições abertas

As inscrições do vestibular da PUCPR estão abertas. Por meio desse processo seletivo, a PUC irá selecionar estudantes que ingressarão no segundo semestre de 2023.

Diversas são as modalidades oferecidas dentro do vestibular e o candidato pode escolher aquela que for melhor para as suas necessidades e objetivos. Porém, note que cada uma das modalidades possui um período de inscrições específico.

Vestibular de Inverno PUCPR 2023: vestibular presencial

Uma das modalidades do vestibular da PUCPR 2023 é o vestibular presencial.

Os candidatos interessados no vestibular presencial poderão se inscrever até o dia 12 de maio de 2023 mediante o pagamento de uma taxa de inscrição de R$90,00.

As provas do vestibular serão aplicadas no dia 21 de maio de 2023, a partir das 13h, nos campi de Curitiba, Londrina e Toledo.

O exame será composto por 40 questões de múltipla escolha (objetivas) e uma redação. A prova terá uma duração total de 4 horas. Ao todo, as questões irão possuir uma pontuação máxima de 60 pontos, enquanto a redação irá valer 40 pontos.

Na redação, o candidato deverá escrever um texto gênero dissertativo-argumentativo de, no mínimo, 15 e, no máximo, 20 linhas.

Os resultados do processo seletivo, por sua vez, serão divulgados no dia 6 de junho de 2023.

Você pode conferir o edital do vestibular presencial para mais informações.

Vestibular de Inverno PUCPR 2023: vestibular de Medicina



Os interessados no curso de Medicina deverão participar de outra modalidade do vestibular de inverno da PUCPR.

As inscrições para essa modalidade já estão abertas e poderão ser feitas até o dia 1 de maio de 2023. Para participar, os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição de R$400,00.

A prova será aplicada no dia 07 de Maio de 2023, a partir das 13h. O exame será formado por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) e uma redação.

Acesse o edital do vestibular de Medicina para mais informações.

Vestibular de Inverno PUCPR 2023: via ENEM

Também é possível participar do vestibular de inverno da PUC usando a pontuação obtida na prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2013.

Siga esse passo a passo para realizar a sua inscrição via ENEM:

Acesse o portal de inscrições de acordo com o campus em que deseja estudar: Curitiba, Londrina ou Toledo

Complete o formulário com seus dados pessoais, ano de realização e notas do ENEM;

Some as notas das provas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Matemática e divida o resultado por 4;

Insira o resultado em “Nota ENEM Prova”;

No campo “Nota ENEM Redação”, inclua a nota da sua redação do ENEM;

Clique em “Finalizar” e aguarde o resultado;

Fácil, não é? Agora é só se inscrever. As inscrições para a modalidade ENEM permanecerão abertas até o dia 17 de agosto de 2023.

Vestibular de Inverno PUCPR 2023: vestibular agendado

Por fim, os candidatos também podem ingressar na PUCPR por meio do vestibular agendado.

O vestibular agendado será aplicado de duas formas: presencial e online. Em ambas, a prova será formada por 20 questões mais a redação, e o candidato terá 2 horas para realização do exame.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 16 de agosto e o agendamento das provas remotas deverá ser feito até o dia 19 de agosto. Todos os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$50,00 para participar.