Inscrições Abertas para o Vestibular de Inverno Unitau 2023: Escolha o Seu Curso!

A Unitau, Universidade de Taubaté, é uma instituição de ensino superior que possui a sua sede principal na cidade de Taubaté, no interior do estado de São Paulo.

A instituição oferece uma grande variedade de cursos e de oportunidades para os seus discentes, atraindo alunos de todas as partes do Brasil.

Se você quer estudar na Unitau, então está com sorte: as inscrições para a próxima edição do vestibular da instituição já estão abertas.

Para te ajudar a fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, separamos um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Inverno 2023 da Unitau, incluindo principais datas, provas e funcionamento da seleção. Vamos conferir!

Vestibular de Inverno Unitau 2023: inscrições já estão abertas

As inscrições para o Vestibular de Inverno da Unitau estão abertas desde o dia 02 de maio de 2023 e já podem ser realizadas por todos os candidatos.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma online por meio do preenchimento da ficha de inscrição disponível na página dedicada ao vestibular no site oficial da Unitau.

Os candidatos que optarem pela prova online não precisarão pagar nenhum tipo de taxa de inscrição. Porém, os estudantes que quiserem participar do Vestibular de Inverno por meio da prova presencial deverão pagar uma taxa de R$ 50,00.

Segundo o Manual do Candidato do processo seletivo, a inscrição só será efetivada mediante o pagamento do valor integral da taxa via boleto bancário.

Além disso, é válido destacar que os candidatos “treineiros” (que ainda não concluíram o ensino médio e que também não estão cursando o último ano do ensino médio) podem participar do processo seletivo. Porém, eles não poderão realizar os procedimentos de matrícula caso sejam aprovados.

Vestibular de Inverno Unitau 2023: provas

Como mencionado, o Vestibular de Inverno 2023 da Unitau prevê a aplicação de uma prova. O candidato pode realizar o exame no formato presencial ou online.

A prova será composta por uma redação e por 24 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre conteúdos variados estudados ao longo do ensino médio. Serão cobradas as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, História, Geografia, Língua Estrangeira (Inglês), Biologia, Matemática, Física e Química.

A prova online será aplicada do dia 02 de maio até o dia 28 de agosto de 2023. O candidato poderá acessar a prova e realizar o exame a qualquer momento depois da inscrição.



A prova presencial, por sua vez, será aplicada no dia 18 de junho de 2023, das 9h às 12h30.

Cada uma das disciplinas que faz parte da prova irá receber um peso diferente para a composição da média ponderada dos candidatos de acordo com o curso escolhido. Ocorrendo empate na classificação final, o desempate será realizado com base na maior nota obtida na prova de redação.

De acordo com o edital do Vestibular de Inverno, os candidatos que obtiverem nota zero na redação serão desclassificados do processo seletivo.

Vestibular de Inverno Unitau 2023: vaga disponíveis

Por meio do Vestibular de Inverno 2023, a Unitau irá oferecer 350 vagas para ingresso no segundo semestre letivo de 2023.

Dentre os cursos oferecidos, podemos destacar:

Ciências biológicas: 20 vagas;

Medicina veterinária: 30 vagas;

Odontologia: 60 vagas;

Engenharia civil: 20 vagas;

Engenharia mecânica: 20 vagas;

Direito: 50 vagas;

História: 50 vagas;

Pedagogia: 20 vagas.

Os candidatos podem acessar a relação completa com os cursos e vagas disponíveis no Manual do Candidato do Vestibular de Inverno da Unitau.

É válido mencionar que o Vestibular de Inverno 2023 não é válido para ingresso no curso de Medicina, uma vez que a Unitau possui um vestibular exclusivo para os candidatos interesses nesse curso.

Vestibular de Inverno Unitau 2023: divulgação dos resultados

Para os candidatos que optarem pela prova presencial, a divulgação do resultado do Vestibular de Inverno irá acontecer no prazo de 04 dias úteis a partir da data da prova.

Os resultados dos candidatos que fizeram a prova online, por sua vez, serão divulgados em até 24h depois da realização da prova