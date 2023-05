Inscrições Abertas para o Vestibular de Medicina 2023/2 – Fique por Dentro das Novidades dos Concursos!

A CMMG, Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, é uma instituição de ensino superior com sede localizada na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da CMMG é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos em todo o Brasil.

Se você também quer estudar Medicina na instituição, então está com sorte: as inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da CMMG já estão abertas.

Dessa maneira, para te ajudar a fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o vestibular de Medicina 2023/2 da CMMG, incluindo principais datas e funcionamento da seleção. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina 2023/2 CMMG: inscrições já estão abertas

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da CMMG estão abertas desde o dia 03 de maio de 2023. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 05 de junho de 2023.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível na página do Vestibular de Medicina 2023/2 no site oficial da CMMG. O candidato deverá também enviar uma cópia simples de um documento de identificação.



Todos os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$415,00 para participar do processo seletivo. A taxa poderá ser paga via boleto bancário, cartão de débito ou cartão de crédito.

Os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 05 de junho de 2023. O comprovante definitivo de inscrição no Vestibular de Medicina 2023/2, por sua vez, será divulgado pela CMMG no dia 12 do mesmo mês.

Vestibular de Medicina 2023/2 CMMG: provas

O Vestibular de Medicina 2023/2 da CMMG prevê a aplicação de uma prova no dia 18 de junho de 2023, às 9h. Segundo o edital do vestibular, a prova irá acontecer em etapa única.

O exame será aplicado nas seguintes cidades: Araxá/MG, Belo Horizonte/MG, Divinópolis/MG, Governador Valadares/MG, Montes Claros/MG, Varginha/MG, Goiânia/GO, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, São Paulo/SP e Vitória/ES.os candidatos deverão optar por uma cidade no momento da inscrição, sendo a segunda opção obrigatoriamente Belo Horizonte.

A prova do Vestibular de Medicina da CMMG será composta por uma redação (que deverá ser escrita em língua portuguesa) e por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre temas variados estudados ao longo do ensino médio. As perguntas serão distribuídas da seguinte forma:

10 questões de Língua Portuguesa;

5 questões de Literatura;

5 questões de Inglês;

20 questões de Biologia;

5 questões de Física;

10 questões de Química;

5 questões de Matemática.

O exame terá duração máxima de 5 horas e os candidatos deverão permanecer no local de prova por ao menos 2 horas e 30 minutos.

A CMMG recomenda, além disso, a leitura de obras obrigatórias para o Vestibular de Medicina 2023/2. Confira quais foram as obras selecionadas:

Encontro Marcado, de Fernando Sabino;

As meninas, de Lygia Fagundes Telles.

O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado no dia 19 de junho, a partir das 17h, e os candidatos poderão enviar pedidos de recursos das questões da prova até o dia 20 do mesmo mês. Os recursos poderão ser solicitados por meio do preenchimento de um formulário disponível na Página do Candidato no site oficial da CMMG.

Por fim, depois da análise dos pedidos de recursos, o gabarito definitivo do exame do Vestibular de Medicina será liberado pela CMMG no dia 28 de junho de 2023.

Vestibular de Medicina 2023/2 CMMG: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a CMMG irá oferecer 44 vagas para o curso de Medicina, o qual é oferecido em modalidade integral pela instituição.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão começar os estudos no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular de Medicina 2023/2 CMMG: divulgação dos resultados

Segundo o calendário divulgado pela CMMG, o resultado final da primeira chamada do Vestibular de Medicina 2023/2 será liberado no dia 14 de julho de 2023.

Mais informações podem ser acessadas no edital do Vestibular de Medicina 2023/2 da CMMG.