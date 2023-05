Inscrições Abertas para o Vestibular de Medicina 2023/2 na FCM-MG

A Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG) abriu o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023/2. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 17h do dia 5 de junho de 2023.

Conforme as orientações do edital, para realizar a inscrição, é necessário acessar o site da universidade e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais).

Vestibular de Medicina 2023/2

A classificação dos candidatos será feita por meio das notas obtidas no exame realizado pela instituição em uma única etapa. De acordo com o edital, a aplicação das provas está marcada para o dia 18 de junho de 2023.

O início da aplicação será às 9h (horário de Brasília), com duração máxima de cinco horas e tempo mínimo de permanência no local de

prova (Sigilo) de duas horas e trinta minutos.

Locais de prova

Os locais de prova serão em diversos municípios de Minas Gerais (Araxá, Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Montes Claros e Varginha) e também em Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a cidade de sua preferência para a realização da Prova, sendo a segunda opção obrigatoriamente na cidade de Belo Horizonte (MG). Caso a cidade escolhida não tenha o número mínimo de candidatos inscritos, a

cidade de Belo Horizonte (MG) será a cidade de realização da prova objetiva deste Processo Seletivo.

Os candidatos poderão consultar o ensalamento, horários e demais informações sobre as provas no Comprovante Definitivo de Inscrição, cuja divulgação está prevista para o dia 12 de junho.

Provas

Conforme o Manual do Candidato, a composição da prova terá com base os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Desse modo, a prova contará com 60 (sessenta) questões sobre as seguintes áreas:

Linguagens, Códigos e suas tecnologias: Língua Portuguesa (10 questões), Literatura (5 questões), Língua Estrangeira – Inglês (5 questões);

Ciências da Natureza e suas tecnologias: Biologia (20 questões), Física (5 questões), e Química (10 questões);

Matemática e suas tecnologias Matemática (5 questões).



Além disso, a FCM-MG aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa que consistirá em uma proposta de escrita de texto dissertativo sobre tema da atualidade.

A FCM-MG recomenda que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência munidos de documento oficial de identificação com foto. O candidato somente poderá responder o Caderno de Respostas utilizando-se de caneta esferográfica azul ou preta fornecida pela FCM-MG.

Vagas e matrículas

Ao todo, a FCM-MG está ofertando 44 (quarenta e quatro) vagas para o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano.

De acordo com o cronograma, a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva está prevista para o dia 19 de junho. Caberá interposição de recursos até o dia 20 seguinte. Após a análise dos recursos, a FCM-MG deve liberar o gabarito definitivo no dia 28 de junho.

A publicação do resultado final está marcada para o dia 14 de julho de 2023. Na mesma data, a instituição deve divulgar as orientações para as matrículas dos aprovados para o preenchimento das vagas.

Entre os documentos exigidos para o registro acadêmico estão: Certidão de Nascimento; Carteira de identidade (RG); Título de Eleitor e do comprovante de votação na última eleição; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Foto 3 x 4 (Recente e de Frente); e Comprovante de residência, entre outros.

Acesse o site da instituição para mais informações.

