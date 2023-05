Inscrições Abertas para o Vestibular de Medicina 2023/2 na Unilago

A Unilago (União das Faculdades dos Grandes Lagos) está com inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2023/2. Os interessados poderão realizar as inscrições até as 23h59 do dia 9 de maio. De acordo com a instituição, estão sendo ofertadas 50 (cinquenta vagas) para o curso de Medicina.

De acordo com as orientações da instituição, poderão concorrer às vagas os estudantes que tenham o Ensino Médio completo. Aqueles que ainda estão cursando o Ensino Médio poderão participar do processo seletivo na condição de “treineiros”.

Para realizar as inscrição, o candidato deve acessar o site do Unilago e preencher o formulário eletrônico de inscrição. Após realizar a inscrição, os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. De acordo com o Unilago, a taxa é no valor de R$ R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Vestibular de Medicina 2023/2

Conforme estabelecido no edital, para a classificação dos inscritos, o Unilago realizará a aplicação de uma prova composta em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

A aplicação das provas está marcada para o dia 4 de junho de 2023. O edital estabelece ainda que a aplicação será no período da tarde, com início às 14h. O local de prova será na sede da Unilago, situada na cidade de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com edital, a instituição divulgará a listagem de inscritos com a indicação dos locais de realização das provas e o Cartão Informativo no dia 29 de maio de 2023. A partir das 17h dessa data, os candidatos poderão consultar os locais de prova através do site do Unilago e no site da COPS (Coordenadoria de Processos Seletivos).

Composição das provas

A avaliação contará com 64 questões sobre assuntos de conhecimento gerais; envolvendo Biologia, Física, Geografia Geral e do Brasil, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Matemática e Química. Além disso, o Unilago aplicará uma Prova de Redação em Língua Portuguesa.

A Prova de Redação visa a apurar o domínio da Língua Portuguesa, como instrumento de comunicação e como expressão da cultura do candidato.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do gabarito preliminar e do caderno das provas está prevista para o dia 5 de junho de 2023. Os interessados poderão interpor recursos em até dois dias úteis após a divulgação do gabarito. O procedimento deverá ser feito por meio do site da Cops.

Após a análise dos recursos, o Unilago divulgará os resultados dos recursos e o gabarito definitivo no dia 16 de junho de 2023.

A publicação do resultado final do Vestibular de Medicina 2023/2 está prevista para o dia 20 de junho de 2023, até as 17h. Nesta data será divulgada no site do Unilago a relação de convocados para as matrículas em 1ª chamada.

Matrículas



Você também pode gostar:

Os classificados nessa 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula nos dias 21 e 22 de junho. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico e institucional está disponível no edital.

A instituição poderá realizar até quatro convocações para o preenchimento das vagas. As matrículas da 2ª convocação serão recebidas nos dias 23 a 24 de junho, enquanto as matrículas da 3ª convocação serão recebidas nos dias 26 a 27 de junho. Por fim, as matrículas 4ª convocação estão marcadas para os dias 28 a 29 de junho.

Sobre o curso

Ao todo, estão sendo ofertadas 50 vagas para o curso de Medicina (período integral). A duração do curso será de 12 semestres. As atividades do curso ocorrerão na sede da União das Faculdades dos Grandes Lagos e em unidades de saúde situadas em diversas cidades.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

Leia também Fundação Cecierj prorroga período de inscrição para o Vestibular Cederj 2023/2 até o dia 14 de maio; saiba mais.