Inscrições Abertas para o Vestibular de Medicina da SL Mandic 2023/2

A Faculdade São Leopoldo Mandic (SL Mandic), em Limeira (SP), está com o período de inscrição aberto para o Vestibular de Medicina 2023/2. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo desse ano no curso de Medicina (período integral.

De acordo com o cronograma, os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 27 de junho, considerando o horário oficial de Brasília. Poderão participar desse processo seletivo os estudantes que tenham o Ensino Médio completo.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas de forma virtual. Portanto, para se inscrever, é necessário acessar o site da SL Mandic e realizar o preenchimento integral do formulário eletrônico de inscrição. Os candidatos deverão informar todos os dados pessoais e escolares solicitados no formulário, além dos dados para contato.

Para efetivar o cadastro, os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. De acordo com a SL Mandic, a taxa é no valor de R$100,00 (cem reais).

Vestibular de Medicina

Ainda conforme divulgado pela SL Mandic, a seleção dos inscritos nesse processo seletivo será feita por meio do desempenho obtido pelos candidatos em exame composto em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação da prova está marcada para o dia 30 de junho, com início às 18h e duração máxima de quatro horas. A aplicação acontecerá de forma virtual. Portanto, os candidatos precisam ter acesso à internet para realizar a prova on-line, através do sistema da instituição.

A SL Mandic informou ainda que a avaliação contará com 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha e uma proposta de redação em Língua Portuguesa. As questões objetivas abarcarão conteúdos das seguintes grandes áreas:

Matemática e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas tecnologias;

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

A prova de redação exigirá a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo a partir de um tema com suporte de textos de apoio disponibilizados na prova. O tema proposto será sobre assunto da atualidade. Conforme as orientações da instituição, os candidatos devem redigir no mínimo 10 e no máximo 30 linhas.

A nota máxima da prova objetiva será de 75 pontos, enquanto a redação irá valer no 25 pontos, totalizando 100. Os candidatos que obtiverem nota igual ou inferior a 7,5 serão eliminados do processo seletivo.

Vagas e resultado

A oferta total da SL Mandic é de 55 (cinquenta e cinco) vagas para a graduação em Medicina e 6 (seis) bolsas integrais. Os aprovados nesse processo seletivo iniciarão o curso ainda no 2º semestre letivo deste ano, cujo início está previsto para o dia 1º de agosto de 2023.



Você também pode gostar:

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado, com a lista de convocados para as matrículas, está prevista para o dia 4 de julho de 2023. O prazo para as matrículas ainda não foi informado.

Os candidatos aprovados deverão realizar a entrega da documentação solicitada para realizar a matrícula. Entre os documentos solicitados para o registro acadêmico estão o RG, o CPF, comprovante de residência, certificado de conclusão do Ensino Médio, entre outros.

Outras modalidades de ingresso

Além desse vestibular com provas on-line, a SL Mandic oferta ao longo do ano outras modalidades de ingresso para os seus cursos de graduação, incluindo o de Medicina.

Desse modo, há a possibilidade de ingresso através das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), através da Nota do IB (International Baccalaureate Diploma Programme), da Nota ABITUR, e também o Vestibular tradicional do SL Mandic, com aplicação de provas presenciais.

Acesse o site da SL Mandic para mais informações.

Leia também IFS abre o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023/2 para cursos de graduação; saiba mais.