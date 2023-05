Inscrições Abertas para o Vestibular de Medicina da SL Mandic 2023

A Faculdade São Leopoldo Mandic é uma instituição de nível superior privada que possui diversas sedes no Brasil.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da SL Mandic é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos em todo o Brasil.

Se você quer estudar Medicina nessa faculdade, então está com sorte. As inscrições para o vestibular de Medicina 2023 do campus de Araras estão abertas.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o vestibular de Medicina da São Leopoldo Mandic. Vamos conferir!

Vestibular Medicina SL Mandic 2023: vagas disponíveis

Por meio do vestibular 2023, a Faculdade São Leopoldo Mandic irá oferecer 169 vagas para o curso de Medicina. Elas serão distribuídas entre algumas modalidades de ingresso, confira:

Medicina (bolsa integral) – prova presencial: 16 vagas;

Medicina (não bolsista) – prova presencial: 130 vagas;

Medicina (não bolsista) – ENEM: 11 vagas;

Medicina (não bolsista) – Nota do IB (International Baccalaureate Diploma Programme): 5 vagas;

Medicina (não bolsista) – Nota ABITUR: 5 vagas;

Medicina (bolsa integral) – projeto criança esperança 2022 com redação on-line: 2 vagas.

Como podemos perceber, a maior quantidade de vagas (130 vagas) é destinada para o ingresso via prova presencial.

Vestibular Medicina SL Mandic 2023: inscrições

As inscrições para o vestibular estão abertas desde o dia 5 de abril. Todos os candidatos poderão se inscrever até às 23h59min do dia 29 de maio de 2023.

No momento da inscrição, o candidato deverá indicar a modalidade de ingresso com a qual ele deseja concorrer e também a cidade de realização do exame. As cidades disponíveis são: Araras/SP, Curitiba/PR e Goiânia/GO.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível no site oficial da SL Mandic Araras.

Vestibular Medicina SL Mandic 2023: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição para participar do processo seletivo. Porém, essa taxa não é a mesma para todos os estudantes, uma vez que varia de acordo com a data de inscrição no vestibular e com a modalidade de ingresso escolhida pelo candidato. Confira os valores a seguir:

Candidatos não bolsistas nas modalidades vestibular, IB e ABITUR que efetivarem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 15 de maio de 2023: R$ 210,00;

Candidatos não bolsistas nas modalidades vestibular, IB e ABITUR que efetivarem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 29 de maio de 2023: R$ 210,00;

Candidatos bolsistas integrais que efetivarem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 15 de maio de 2023: R$ 170,00;

Candidatos bolsistas integrais que efetivarem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 29 de maio de 2023: R$ 200,00.



Todos os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 29 de maio de 2023.

Vestibular Medicina SL Mandic 2023: prova presencial

Os candidatos que optam pela modalidade “prova presencial” deverão participar de um exame no dia 4 de junho de 2023 composto por questões sobre disciplinas do Ensino Médio e uma redação.

A prova será composta por 60 questões de múltipla escolha divididas da seguinte forma:

8 questões de matemática e suas tecnologias;

30 questões de ciências da natureza e suas tecnologias;

10 questões de ciências humanas e sociais aplicadas;

12 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias.

Os candidatos que obtiverem nota igual ou inferior a 7,5 serão eliminados do processo seletivo.

A prova de redação, por sua vez, consiste na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo a partir de um tema com suporte de textos de apoio disponibilizados na prova. Os candidatos devem redigir no mínimo 10 e no máximo 30 linhas.

A nota máxima da prova objetiva será de 75 pontos, enquanto a redação irá valer no 25 pontos, totalizando 100.

Vestibular Medicina SL Mandic 2023: modalidade ENEM

Poderão participar do vestibular de Medicina via ENEM os candidatos que utilizarem notas obtidas entre os anos de 2010 e 2022. Porém, os candidatos que tiverem obtido nota zero na redação não poderão participar.

Vestibular Medicina SL Mandic 2023: IB e ABITUR

Para participar da modalidade de ingresso via IB, os candidatos deverão ter obtido pelo menos 32 pontos na prova. Ainda, a pontuação mínima em português como língua materna deve ser igual ou superior a 05 ou em português como língua estrangeira “high level” igual ou superior a 06.

Os interessados em ingressar com a nota do ABITUR, por sua vez, deverão ter alcançado ao menos 2,7 pontos na prova e certificação de proficiência em língua portuguesa de nível C1 ou C2.