Inscrições Abertas para o Vestibular de Medicina da Uniara 2023/2: Prazo Final é 12 de Junho.

O período de inscrição para o Vestibular de Medicina da Universidade de Araraquara (Uniara) está aberto. De acordo com a instituição, esse processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no curso de Medicina ainda no 2º semestre letivo deste ano.

Conforme o cronograma, os interessado em participar desse vestibular poderão se inscrever até o dia 12 de junho de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 300,00 (trezentos reais).

Como acontece tradicionalmente, as inscrições são recebidas de forma virtual. Portanto, os candidatos devem acessar o site da Uniara e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição. O formulário solicita os dados pessoais e escolares dos candidatos.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. De acordo com a instituição, os pagamentos deverão ser feitos através de boleto bancário gerado no momento da inscrição.

Processo de seleção

A classificação dos inscritos nesse processo seletivo vai considerar a nota obtida pelos candidatos em exame aplicado pela Uniara de forma presencial. De acordo com o edital, a classificação dos candidatos será feita em ordem decrescente do total de pontos obtidos na prova.

De acordo com o cronograma, a aplicação da prova do Vestibular de Medicina 2023/2 está marcada para o dia 17 de junho de 2023.

Ainda segundo a instituição, a aplicação acontecerá no período da manhã, com início às 8h e término às 13h, considerando o horário oficial de Brasília. O local de prova será na unidade da Uniara em Araraquara, Rua Carlos Gomes, 1338 – Centro.



O cronograma indica ainda que a abertura dos portões de acesso ao local de aplicação das provas está marcada para as 6h45, com fechamento às 7h30. A instituição não permitirá a entrada de candidatos que chegarem depois do horário estipulado. É necessário apresentar documento oficial de identificação com foto para acessar o local de prova.

Composição da prova

A composição das provas do Vestibular de Medina da Uniara tem por base os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. A Uniara vai aplicar uma prova objetiva e uma prova de redação em Língua Portuguesa.

De acordo com a instituição, a prova constituída por 60 questões objetivas de múltipla escolha abarcará conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Inglês, História do Brasil, Geografia do Brasil, Matemática, Física, Química e Biologia.

Já a prova de redação exige a escrita de um texto em conformidade com a norma padrão do português sobre o tema proposto. Os candidatos podem consultar a lista de obras cuja leitura foi recomendada pela Uniara através da página do vestibular.

A pontuação mínima exigida pela instituição é de 15 pontos na prova de redação e nota acima de zero nas questões de Física, Biologia e Química. A Uniara eliminará os candidatos que não alcançarem essa pontuação mínima.

Vagas e resultados

A oferta total da Uniara é de 75 (setenta e cinco) vagas para ingresso no 2º semestre letivo de 2023. Todas as vagas disponíveis são para a unidade de Araraquara.

Ainda conforme o edital, a divulgação do resultado, com a lista de classificados, está prevista para o dia 27 de junho de 2023, a partir das 14h. Os convocados deverão realizar as matrículas dentro do prazo estabelecido para garantir a vaga. A instituição prevê realizar até três chamadas para o preenchimento das vagas.

Para se matricular os candidatos convocados devem apresentar os documentos solicitados na Secretaria Geral da Universidade de Araraquara – Uniara, de 2ª a 6ª feira das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 12h, de acordo com o seguinte cronograma:

1ª chamada – de 27/06 a 03/07/2023

a 2ª chamada – de 04/07 a 08/07/2023

a 3ª chamada – de 10/07 a 12/07/2023

Acesse o site da instituição para mais informações sobre a seleção.

