Inscrições Abertas para o Vestibular de Medicina da Unijuí 2023/2

A Unijuí, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, é uma instituição de ensino superior localizada em Ijuí, Rio Grande do Sul.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da Unijuí é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos em todo o Brasil.

Se você quer estudar Medicina nessa instituição, então está com sorte. As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unijuí estão abertas.

Para te ajudar a participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unijuí, incluindo provas, funcionamento da seleção e principais datas. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unijuí 2023/2: inscrições abertas

As inscrições para a edição 2023/2 do Vestibular de Medicina da Unijuí já estão abertas. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 18 de junho de 2023.

Os candidatos interessados deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível na página dedicada ao vestibular no site da Unijuí.

Para participar do Vestibular de Medicina, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 200,00. O pagamento deverá ser realizado exclusivamente até o dia 21 de junho de 2023 via cartão de crédito ou PIX e é fundamental para completar a inscrição no vestibular.



Segundo o Manual do Candidato, o candidato que participar do processo seletivo na modalidade “treineiro” deverá seguir todos os procedimentos de inscrição no Vestibular Medicina 2023/,. Porém, a única forma de seleção para os “treineiros” é a realização da Prova do Vestibular.

Vestibular de Medicina Unijuí 2023/2: oferta de vagas

Por meio do Vestibular 2023/2, a Unijuí irá oferecer o seguinte número de vagas para o curso de Medicina:

Aproveitamento das Notas do ENEM: 10 vagas;

Prova Vestibular: 30 vagas.

No total, serão oferecidas 40 vagas para ingresso no segundo semestre de 2023.

Vestibular de Medicina Unijuí 2023/2: funcionamento da seleção

A Unijuí irá selecionar os seus futuros alunos de duas maneiras diferentes no Vestibular 2023/2:

Aproveitamento das notas do ENEM;

Prova Vestibular.

O candidato deverá optar por uma das modalidades no momento da inscrição.

Vestibular de Medicina Unijuí 2023/2: Aproveitamento das Notas do ENEM

Os candidatos poderão usar a nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para participar do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unijuí. Os candidatos que optarem por essa modalidade não precisarão realizar nenhum tipo de prova.

Poderão ser utilizadas as notas obtidas nas provas de 2019, 2020, 2021 ou 2022. Os candidatos que receberam nota zero na prova de redação ou que alcançaram média inferior a 450 pontos não poderão participar do processo seletivo via ENEM. Também não poderão usar a nota do ENEM os candidatos que realizaram a prova na condição de treineiro.

Para a seleção dos candidatos, serão usadas as notas obtidas nas quatro áreas do conhecimento da prova do ENEM: Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Vestibular de Medicina Unijuí 2023/2: prova do vestibular

Os candidatos poderão optar por fazer uma prova para participar do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unijuí.

O exame será composto por uma redação em língua portuguesa e por 40 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas da seguinte forma:

5 questões de Matemática e suas Tecnologias;

13 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

10 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias;

12 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

A prova será aplicada no dia 25 de junho de 2023, das 13h às 17h. O exame será aplicado somente na cidade de Ijuí e os candidatos poderão consultar o próprio local de prova a partir do dia 23 de junho de 2023.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unijuí para mais informações.