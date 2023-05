Inscrições Abertas para o Vestibular de Vagas Remanescentes da Universidade Estadual de Londrina 2023

A UEL, Universidade Estadual de Londrina, recebe alunos de todas as partes do Brasil. Isso porque, a universidade é considerada uma das melhores de todo o país, oferecendo um ensino gratuito e de qualidade.

Se você quer estudar na UEL, então está com sorte: a instituição está com inscrições abertas para o Vestibular de Vagas Remanescentes 2023.

Para te ajudar a realizar a sua inscrição e participar do processo seletivo, separamos um resumo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular de Vagas Remanescentes 2023 da UEL, incluindo principais datas e funcionamento da seleção. Vamos conferir!

Vestibular de Vagas Remanescentes UEL 2023: inscrições já estão abertas

As inscrições para a edição 2023 do Vestibular de Vagas Remanescentes da UEL estão abertas desde o dia 23 de maio. Todos os candidatos interessados deverão se inscrever até às 17h do dia 29 de maio de 2023.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma online por meio de preenchimento do formulário eletrônico disponível na página dedicada ao vestibular no site da UEL. No momento da inscrição, todos os candidatos deverão informar os dados da própria inscrição no Vestibular UEL 2023.

A boa notícia é que, segundo as informações divulgadas, a UEL não irá cobrar nenhuma taxa de inscrição dos candidatos interessados em participar do processo seletivo.

Os candidatos poderão acessar a relação dos candidatos inscritos a partir do dia 31 de maio de 2023 no site da Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL.

Vestibular de Vagas Remanescentes UEL 2023: funcionamento da seleção

Poderão participar da seleção do Vestibular de Vagas Remanescentes da UEL os candidatos que já concluíram o ensino médio e que foram aprovados no Vestibular 2023 da UEL, mas que não foram convocados.

Os candidatos que participaram do Vestibular 2023 da UEL e tiraram zero em alguma das provas não poderão participar do processo seletivo de vagas remanescentes.

A pontuação dos candidatos no vestibular será calculada com base na soma das notas obtidas pelos candidatos, na prova da primeira fase (Conhecimentos Gerais), nas as provas da segunda fase (Língua Portuguesa, Literatura e redação) e também na prova de Conhecimentos Específicos. Não serão aplicados pesos para o calculo das notas.

Além disso, segundo as informações divulgadas pela UEL, caso sobrem vagas após a segunda convocação deste vestibular, a instituição irá realizar nova seleção com base na pontuação obtida pelos candidatos na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Serão aceitas notas obtidas nas edições de 2020, 2021 e 2022.

Vestibular de Vagas Remanescentes UEL 2023: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Vagas Remanescentes, a UEL irá oferecer 516 vagas que não foram preenchidas através da última edição do vestibular da instituição.



Você também pode gostar:

Confira alguns dos cursos e vagas disponibilizados pela UEL através do Vestibular de Vagas Remanescentes:

Engenharia elétrica: 27 vagas;

Arquivologia: 29 vagas;

Engenharia civil: 5 vagas;

Farmácia: 19 vagas;

Filosofia: 19 vagas;

Geografia: 41 vagas;

Serviço Social: 20 vagas;

Zootecnia: 14 vagas;

História: 3 vagas;

Pedagogia: 11 vagas;

Física: 32 vagas;

Ciências biológicas: 21 vagas.



A relação completa de cursos e vagas disponíveis pode ser consultada pelos candidatos no edital do vestibular da UEL.

Vestibular de Vagas Remanescentes UEL 2023: divulgação dos resultados

Os resultados do Vestibular de Vagas Remanescentes 2023 da UEL serão divulgados às 17h do dia 06 de junho de 2023.

Os candidatos aprovados em primeira chamada deverão realizar os procedimentos online de pré-matrícula entre os dias 07 e 12 de junho de 2023.

A lista com os aprovados em segunda chamada, por sua vez, será divulgada no dia 14 de junho de 2023.

Vestibular de Vagas Remanescentes UEL 2023: sistema de cotas

Segundo as informações divulgadas, a UEL irá usar sistema de cotas (ações afirmativas) no Vestibular de Vagas Remanescentes 2023. Porém, somente os cursos com cinco vagas ou mais poderão adotar a reserva de vagas. Os cursos com menos de 5 vagas (como é o caso do curso de História) irão adotar somente o sistema universal.