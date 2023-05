Inscrições Abertas para o Vestibular EaD da Universidade Estadual de Montes Claros 2023

A Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, é uma instituição de ensino superior pública com sede principal na cidade de Montes Claros, Minas Gerais.

A universidade oferece uma série de oportunidades e de cursos para os seus estudantes, atraindo vestibulandos de todo o Brasil anualmente.

Se você quer se tornar um aluno da Unimontes, está com sorte: as inscrições para o Vestibular EaD 2023 da instituição já estão abertas.

Assim, para te ajudar a participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular EaD 2023 da Unimontes, incluindo principais datas e funcionamento da seleção. Vamos conferir!

Vestibular EaD Unimontes 2023: inscrições estão abertas

As inscrições para o Vestibular EaD 2023 da Unimontes já estão abertas e todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 13 de junho de 2023.

Porém, segundo as informações divulgadas, os candidatos que forem concorrer por meio do sistema com reserva de vagas deverão realizar uma pré-inscrição até o dia 02 de junho.

A inscrição deverá ser realizada exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível na página dedicada ao vestibular da Unimontes no site da instituição.

A boa notícia é que a Unimontes não irá cobrar nenhum tipo de taxa de inscrição dos candidatos que quiserem participar do processo seletivo 2023.

Vestibular EaD Unimontes 2023: funcionamento da seleção



Você também pode gostar:

A Unimontes irá selecionar os seus futuros alunos por meio da análise das notas obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática ao longo de todos os anos do ensino médio.

Assim, no momento da inscrição, os candidatos deverão indicar as notas de Língua Portuguesa e Matemática de cada ano do ensino médio. Os candidatos também deverão enviar o próprio histórico escolar do ensino médio no formato PDF durante a inscrição.

Vestibular EaD Unimontes 2023: oferta de vagas

Por meio do Vestibular EaD 2023, a Unimontes irá oferecer 1.056 vagas para cursos de Licenciatura oferecidos pela instituição na modalidade EaD (ensino a distância). Os cursos disponíveis são os seguintes:

Educação Física;

Letras – Português;



Letras – Inglês;



Pedagogia.

As vagas são oferecidas para cursos com polos nas cidades de Araxá, Barão de Cocais, Bicas, Campos Gerais, Confins, Corinto, Conselheiro Lafaiete, Divinolândia de Minas, Itamarandiba, Itamonte, Nanuque, Pedra Azul, Pompeu, Rio Pardo de Minas, Santa Rita de Caldas, Sete Lagoas, São Sebastião do Paraíso, Turmalina, Urucuia e Várzea da Palma.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023. As aulas de todos os cursos começarão no dia 19 de agosto.

Mais informações sobre as vagas disponíveis e o processo seletivo podem ser encontradas no edital do Vestibular EaD da Unimontes.

Vestibular EaD Unimontes 2023: sistema de cotas

A Unimontes irá usar o sistema de cotas (ações afirmativas) no Vestibular EaD 2023, reservando uma determinada quantidade de vagas para candidatos que fizerem parte de determinadas categorias.

Segundo o edital do processo seletivo, aos seguintes candidatos serão reservadas vagas no Vestibular EaD 2023: negros, de baixa renda, egressos de escolas públicas, pessoas com deficiência e professores sem formação adequada. Para os professores, serão reservadas 11,54% das vagas para os cursos com 52 vagas e 11,33% para cursos com 53 vagas.

Vestibular EaD Unimontes 2023: divulgação dos resultados

O resultado preliminar do Vestibular EaD 2023 da Unimontes será divulgado no dia 15 de junho de 2023. A lista será divulgada com os nomes dos candidatos inscritos organizada por ordem decrescente de pontuação.

O resultado da análise de documentos do processo de pré-inscrição para os candidatos que concorrem na modalidade sistema com reserva de vagas será divulgado no dia 05 de julho de 2023.

Segundo o edital do vestibular, a Unimontes irá aceitar recursos por parte dos candidatos entre os dias 6 e 12 de julho de 2023. Por fim, o resultado final do Vestibular EaD 2023 será divulgado no dia 14 de julho.