Inscrições Abertas para o Vestibular Facens 2023 – Prazo Final: 02 de Junho

A Facens, Centro Universitário Facens, é uma instituição de ensino particular com sede no município de Sorocaba, no estado de São Paulo. Atualmente, a instituição oferece 18 cursos de graduação e 169 cursos de pós-graduação, contando com mais de 6 mil alunos matriculados.

As inscrições para a próxima edição do vestibular da Facens já estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 02 de junho.

Para que você possa participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o vestibular Facens 2023, incluindo datas, estrutura das provas e modalidades de ingresso. Vamos conferir!

Vestibular Facens 2023: como funciona?

O vestibular da Facens 2023 prevê a seleção dos candidatos por meio de duas modalidades de ingresso diferentes. São elas:

Prova online;

Uso da nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

As duas formas de ingresso são igualmente válidas e dependem somente da escolha do candidato. Todos os candidatos selecionados poderão ingressar no segundo semestre de 2023.

Vestibular Facens 2023: prova online

Essa modalidade prevê a realização de uma prova no formato online no dia 04 de junho de 2023, das 9h às 12h. O exame será formado por uma redação e 20 questões de múltipla escolha sobre assuntos estudados ao longo do ensino médio.

Os candidatos deverão fazer a prova através da plataforma Prova Fácil.

Vestibular Facens 2023: uso da nota do ENEM

Como mencionado, os candidatos também podem participar do vestibular usando a própria nota do ENEM.

O uso da pontuação obtida no ENEM isenta o candidato da realização da prova. Porém, os candidatos que optarem por essa modalidade não poderão concorrer à uma bolsa de estudo do Concurso de Bolsa Mérito.

Vestibular Facens 2023: inscrições e taxa



Você também pode gostar:

As inscrições do vestibular Facens 2023 já estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 02 de junho de 2023. Conforme as informadas divulgadas pelo edital do processo seletivo, todos os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site oficial da Facens.

Os candidatos que ainda não concluíram o ensino médio (treineiros) podem participar do processo seletivo, mas não poderão ser classificados no vestibular e também não poderão afetar matrícula.

Os candidatos que optarem pela modalidade “prova online” deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 40,00. O valor deverá ser pago por meio de boleto bancário até a data de seu vencimento.

Já os candidatos que optarem pela modalidade ENEM, por sua vez, não precisarão pagar nenhum tipo de taxa de inscrição, mas também não poderão concorrer às bolsas de estudo oferecidas pela Facens.

No momento da inscrição, os candidatos que quiserem usar a nota do ENEM deverão fornecer tanto, no momento da inscrição, o número de inscrição no ENEM, a edição da qual participou e também a nota obtida em cada uma das provas objetivas e na prova de redação.

Vestibular Facens 2023: oferta de vagas

A Facens irá oferecer uma quantidade considerável de vagas por meio do vestibular 2023. Confira alguns dos cursos e o número de vagas a seguir:

Engenharia Civil: 135 vagas;

Engenharia Elétrica: 103 vagas;

Engenharia de Computação: 48 vagas;

Engenharia Mecânica: 75 vagas;

Engenharia Mecatrônica: 84 vagas;

Engenharia Química: 84 vagas;

Engenharia de Produção: 72 vagas;

Arquitetura e Urbanismo: 38 vagas;

Odontologia: 50 vagas;

Psicologia: 100 vagas;

Enfermagem: 50 vagas;

Biomedicina: 50 vagas.

Para conhecer a oferta de vagas completa da Facens, acesse o edital do vestibular 2023.

Vestibular Facens 2023: bolsas de mérito

A Facens também irá oferecer bolsas de mérito para os candidatos que obtiverem as melhores pontuações na prova do vestibular 2023.

Para concorrer, o candidato deve acertar 75 pontos ou mais na prova aplicada pela Facens. Segundo o edital do vestibular, serão oferecidas até 20 bolsas, de 25% a 100% do valor da mensalidade.

Vestibular Facens 2023: divulgação dos resultados

O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 9 de junho de 2023.