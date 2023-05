Inscrições Abertas para o Vestibular SL Mandic 2023: Estude Medicina no Campus de Limeira!

A Faculdade São Leopoldo Mandic é uma instituição de nível superior privada que possui diversas sedes no Brasil.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da SL Mandic é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos em todo o Brasil.

Se você quer estudar Medicina nessa faculdade, então está com sorte. As inscrições para o vestibular de Medicina 2023 do campus de Limeira estão abertas.

Para te ajudar a fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o vestibular de Medicina 2023 da São Leopoldo Mandic no campus de Limeira. Vamos conferir!

Vestibular Medicina SL Mandic Limeira 2023: oferta de vagas

Por meio do vestibular 2023, a Faculdade São Leopoldo Mandic irá oferecer 61 vagas para o curso de Medicina oferecido na unidade de Limeira. Elas serão distribuídas entre algumas modalidades de ingresso, confira:

Medicina (bolsa integral) – vestibular online: 3 vagas;

Medicina (bolsa integral) – nota do ENEM: 3 vagas;

Medicina (não bolsista) – vestibular online: 50 vagas;

Medicina (não bolsista) – nota do ENEM: 5 vagas.

Como podemos perceber, a SL Mandic de Limeira irá oferecer 6 vagas com bolsas integrais para os candidatos.

Todos os candidatos irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular Medicina SL Mandic Limeira 2023: inscrições estão abertas

As inscrições para a edição 2023 do Vestibular de Medicina de Limeira da SL Mandic estão abertas desde o dia 23 de maio. Os candidatos poderão se inscrever até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 27 de junho de 2023.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível no site da SL Mandic de Limeira.

No momento da inscrição, o candidato deverá optar por concorrer na modalidade “bolsista” ou “não bolsista” e deverá optar também pelo vestibular online ou pelo uso da nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição para participar do processo seletivo. Segundo as informações divulgadas, o valor da taxa é o mesmo para todas as modalidades oferecidas pelo vestibular: R$100,00.

Os candidatos deverão realizar o pagamento até às 23h59 do dia 27 de junho de 2023 via boleto, PIX ou cartão de crédito.



É válido ressaltar que os candidatos que não realizarem o pagamento da taxa até o prazo mencionado não poderão participar do processo seletivo.

Segundo o edital do vestibular, os candidatos poderão consultar a confirmação da própria inscrição a partir do dia 29 de junho de 2023 no site da SL Mandic de Limeira.

Vestibular Medicina SL Mandic Limeira 2023: candidatos bolsistas

Os candidatos que quiserem participar na modalidade “bolsistas” deverão enviar alguns documentos para a SL Mandic.

Poderão participar dessa modalidade os candidatos brasileiros não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar bruta mensal, por pessoa, não exceda o valor de até 1,5 salário mínimo nacional por membro da família.

Vestibular Medicina SL Mandic Limeira 2023: estrutura da prova

Conforme mencionado, o Vestibular Medicina da SL Mandic prevê a aplicação de uma prova na modalidade online, que irá acontecer no dia 30 de junho de 2023, das 18h às 22h.

A prova online será composta por uma redação e 30 questões de múltipla escolha sobre as seguintes áreas do conhecimento:

Matemática e suas tecnologias: 06 questões de múltipla escolha;

Ciências da natureza e suas tecnologias: 12 questões de múltipla escolha

Ciências humanas e sociais aplicadas: 06 questões de múltipla escolha;

Linguagens, códigos e suas tecnologias: 06 questões de múltipla escolha.

A prova objetiva será avaliada em 75 pontos e serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota igual ou inferior a 5 pontos.

A redação, por sua vez, poderá receber um máximo de 25 pontos. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota zero na redação.

Vestibular Medicina SL Mandic Limeira 2023: divulgação dos resultados

A divulgação do resultado final do Vestibular de Medicina irá acontecer até o dia 04 de julho de 2023, a partir das 21h, no site oficial da SL Mandic de Limeira.