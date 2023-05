Inscrições Abertas para os Novos Cursos Tecnólogos da Unespar em Loanda

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) abriu o período de inscrição para o Vestibular dos novos cursos tecnólogos ofertados na unidade da cidade de Loanda. O processo seletivo visa a seleção de novos alunos para ingresso no 2º semestre de 2023.

São três os novos cursos tecnólogos vinculados ao campus de Paranavaí: Agroecologia, Gestão de Produção Industrial e Gestão do Turismo, ofertados no período noturno, cada um com 40 vagas. As atividades acadêmicas serão realizadas na antiga Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná (Facinor), em Loanda.

Inscrições abertas

De acordo com o cronograma, as inscrições estão abertas e serão recebidas até o dia 21 de maio de 2023. O procedimento de inscrição deverá ser feito exclusivamente on-line, por meio do site da Unespar.

Conforme as orientações da Unespar, para efetuar a inscrição, o candidato deverá realizar os seguintes procedimentos:

a) Ler o Edital do Concurso Vestibular, para conhecimento e ciência de todos os termos e normas do processo;

b) Optar por concorrer em Vagas de Ampla Concorrência (concorrência universal) ou em vagas do Sistema de Cotas.

c) Optar por um curso de seu interesse;

d) Preencher todas as informações solicitadas na ficha de inscrição;

e) Preencher o questionário socioeducacional;

f) Pagar o boleto da Taxa de Inscrição.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 22 de maio. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 20,00 (vinte reais).

Isenção da taxa

A Unespar receberá até o dia 15 de maio de 2023 os pedidos de isenção da taxa de inscrição. Ainda conforme o edital, poderá solicitar a gratuidade na inscrição o candidato que for:

Inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e no Sistema de Isenção de Taxas de Concurso (Sistc) do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome (MDS);

Doador de sangue ou de medula óssea, em conformidade a Lei 20310/2020;

Servidor da Unespar que ganhe até três salários mínimos e que não concluiu curso superior.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado da isenção, com a homologação das inscrições que receberão isenção, está prevista para o dia 17 de maio.

Provas

Conforme o edital, o vestibular contará com apenas uma única fase. A classificação dos inscritos irá considerar as notas obtidas pelos candidatos nessa fase. O edital estabelece ainda que a aplicação das provas está marcada para o dia 4 de junho de 2023. A avaliação consistirá em uma Prova de Redação em Língua Portuguesa.



A divulgação do ensalamento, contendo o local e horário da Prova de Redação, está prevista para o dia 31 de maio. A partir dessa data, os candidatos poderão conferir onde realizarão o exame por meio do site da Unespar.

Oferta de vagas

Ao todo, a Unespar está ofertando 120 vagas, sendo 40 para cada um dos três novos cursos tecnólogos de Loanda. Haverá reserva de 50% do total das vagas de acordo com o Sistema de Cotas.

Desse modo, 25% das vagas são para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, 20% são para candidatos pretos ou pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, e 5% para candidatos com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação, público ou privado.

Resultado

A divulgação do resultado final do Vestibular, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 21 de junho de 2023. Os convocados deverão realizar as matrículas nos dias 5 e 6 de julho. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital.

Acesse o site da Unespar para mais informações.

