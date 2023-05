Inscrições Abertas para Vagas de Assistente Social, Aprendiz e Mais!

A Tempo, empresa que é o player definitivo para o mercado de serviços no Brasil, está com algumas ótimas oportunidades de emprego na região metropolitana de São Paulo. Isto é, se você quer se recolocar profissionalmente e está procurando um cargo, veja a lista de vagas ofertadas:

Analista de Atendimento – PCD – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Desenvolvimento Organizacional Sênior (Clima e Diversidade) – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Gestão de Contratos/Custos Pleno – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Recrutamento e Seleção Sênior – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Suporte Técnico Pleno – NOC – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Suporte Técnico Sênior – Barueri – SP – Efetivo;

Assistente Social – Barueri – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Segurança da Informação – Barueri – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz Administrativo – Barueri – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz de Atendimento – 2023 – Barueri – SP – Efetivo.

Mais sobre a Tempo

Sobre a empresa, vale a pena relatar que a Tempo é líder nos segmentos em que atua – Assistências e Conveniências – tem como seus clientes as principais seguradoras, montadoras de veículos, bancos, financeiras e varejistas do país, consolidando a distribuição de seus serviços através dos canais B2B e B2B2C.

Além disso, é fortemente preocupada com a qualidade e a missão de entregar sempre experiências positivas, conta com uma robusta infraestrutura tecnológica, gente altamente capacitada e parceiros fortemente qualificados que se conectam através de uma plataforma desenvolvida in house ou que conta com a engrenagem das soluções mais reconhecidas de mercado.

Para tanto, conta com uma base de mais de 25 mil prestadores parceiros cadastrados e 29,8 milhões de usuários, responsáveis por contratar anualmente cerca de 3,9 milhões de serviços.

Como se candidatar?



Bom, agora que as vagas da Tempo já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

