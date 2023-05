Inscrições do Vestibular de Inverno 2023 da Udesc encerradas

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) encerra nesta segunda-feira, dia 22 de maio, o período de inscrição para o Vestibular de Inverno 2023. De acordo com o cronograma, os interessados têm até as 23h59 de hoje para se inscrever.

Como acontece tradicionalmente, a Udesc está recebendo as inscrições de forma virtual. Desse modo, para se inscrever, o estudante deve acessar o site da Udesc e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

O formulário de inscrição solicita que o estudante informe os seus dados pessoais e escolha a opção de Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), a cidade para realização da prova e a opção de curso. Além disso, o estudante deve indicar se deseja participar do Programa de Ações Afirmativas.

Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até amanhã, dia 23 de maio, para efetivar a inscrição. De acordo com o edital, a taxa de inscrição é no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).

A Udesc já recebeu os pedidos de isenção da taxa e o resultado já está disponível em seu site. Conforme estabelecido no edital, puderam solicitar o benefício pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais o Governo Federal (CadÚnico), cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional; e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Vestibular de Inverno 2023

De acordo com o edital, o Vestibular de Inverno 2023 conta com duas modalidades de seleção. São elas:

aplicação de provas;

análise do histórico escolar.

Os candidatos devem escolher a modalidade desejada no momento da inscrição. No entanto, segundo o edital, é possível se inscrever para as duas modalidades simultaneamente, aumentando as chances de aprovação.

