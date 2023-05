Inscrições do Vestibulinho 2023/2 da Etecs são Prorrogadas

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) anunciaram a prorrogação do período de inscrição do Processo Seletivo Vestibulinho 2023/2. Inicialmente, as inscrições seriam recebidas até o dia 8 de maio, próxima segunda-feira. Com a prorrogação, os interessados poderão se inscrever até as 15h do dia 15 de maio, considerando o horário de Brasília.

De acordo com as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas virtualmente, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, no site do Vestibulinho Etec.

Os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido para efetivar o cadastro. O edital estabelece ainda que o valor integral da taxa de inscrição é de R$ 33,00 (trinta e três reais). As Etecs permitem pagamento através de boleto bancário ou com cartão de crédito.

As Etecs receberam os pedidos de redução do valor da taxa de inscrição entre os dias 22 e 31 de março. O resultado da redução foi publicado no site do Vestibulinho no dia 18 de abril.

Conforme indicado no edital, puderam solicitar o benefício os estudantes que estão matriculados no Ensino Fundamental, no Ensino Médio, em curso pré-vestibular ou curso superior (graduação e pós-graduação) e que têm renda mensal de até dois salários mínimos ou que estão desempregados.

Vestibulinho 2023/2

Apesar da alteração do período de inscrição, as Etecs mantiveram as demais datas do cronograma. Desse modo, a aplicação das provas do Vestibulinho 2023/3 está marcada para o dia 4 de junho de 2023. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 31 de maio, por meio do site do Vestibulinho.

Tradicionalmente, a prova do Vestibulinho Etec conta com questões objetivas sobre conteúdos sobre disciplinas do Ensino Fundamental. Os candidatos ao 1º módulo dos cursos de ensino técnico deverão responder a 50 questões objetivas de conhecimentos gerais. Já os candidatos ao 2º módulo de cursos técnicos (vagas remanescentes) e especialização técnica de nível médio responderão uma prova composta por 30 questões objetivas.

Além disso, as Etecs aplicam para os candidatos aos Cursos de Técnico em Canto, Dança, Regência e Teatro testes de habilidades específicas (prova-teste e prova de aptidão).

Bônus

Para a classificação dos inscritos no Vestibulinho 2023/2, as Etecs irão considerar os desempenhos obtidos pelos estudantes na prova aplicada pela instituição.

Conforme as Etecs, o Vestibulinho conta com o Sistema de Pontuação Acrescida, que é o acréscimo de pontos à nota final obtida em processo seletivo, ao candidato que declare ser afrodescendente e/ou demonstre ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em instituições públicas.

Vagas e resultados

Ainda conforme o edital, a oferta total das Etecs é de 4.560 vagas para ingresso no 2º semestre letivo deste ano nos cursos das Escolas Técnicas do estado de São Paulo. Os cursos do 1º módulo do Ensino Técnico (on-line) e Especialização Técnica de Nível Médio (on-line) com vagas disponíveis são os seguintes:



Técnico em Administração – 1.260 vagas;

Técnico em Comércio – 240 vagas;

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 960 vagas;

Técnico em Guia de Turismo – 480 vagas;

Técnico em Secretariado – 300 vagas;

Técnico em Transações Imobiliárias – 660 vagas;

Especialização Técnica em Gestão de Projetos – 660 vagas.

De acordo com o cronograma, a divulgação do gabarito está prevista para o dia 12 de junho. Já a lista de candidatos convocados em 1ª chamada para as matrículas está prevista para o dia 6 de julho. Na mesma data as Etecs devem divulgar as orientações para o registro acadêmico.

As Etecs são instituições de ensinos técnico, médio e integrado ao médio, pertencentes ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. As escolas estão espalhadas por todo o Estado de São Paulo, estando presente em 233 municípios.

Acesse o edital do Vestibulinho na íntegra para mais informações.

