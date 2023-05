Inscrições no AgeRio: Descubra o Local de Sua Prova!

O concurso AgeRio (Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro) anuncia vagas para nível médio e superior. As inscrições ficaram abertas até o mês passado, agora, os inscritos poderão consultar o local de prova.

As avaliações deverão acontecer no próximo domingo, 21 de abril. Segundo levantamentos, entre os cargos mais concorridos está o de assistente técnico administrativo, de nível médio, com 5.678 inscrições para uma vaga imediata mais 99 no cadastro de reserva.

A banca Cesgranrio também anunciou que estão sendo esperados 10 mil candidatos nas provas de domingo.

Clique aqui e confira o seu local de prova

Conheça mais sobre o concurso a seguir:

Vagas concurso AgeRio

As provas estão marcadas para 21 de maio e serão para os cargos de: Assistente Técnico Administrativo, Analista de Desenvolvimento, Advogado e Engenheiro, sendo o primeiro para nível médio e o segundo, nível superior.

Para nível médio, o candidato deverá possuir diploma ou certificado de conclusão de curso de nível médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e o salário é de R$ 2.826,08.

Os cargos de nível superior são para as seguintes áreas de atuação:

Comunicação e Marketing (qualquer área de graduação);

Contabilidade (graduação em Ciências Contábeis);

Crédito, Risco e Finanças (qualquer área de graduação);

Gestão, Administração e Planejamento (qualquer área de graduação); e

Tecnologia da Informação (qualquer área de graduação).

Os salários iniciais são de R$ 8.076,38 para Analista e de R$ 10.768,50 para Advogado e Engenheiro. A carga horária também depende do cargo, sendo de 6 horas diárias, em um total de 30 horas semanais, para os cargos de Assistente e de Analista de Desenvolvimento; e de 8 horas diárias, com um total de 40 horas semanais, para os cargos de Advogado e de Engenheiro.

Além dos salários, o edital informa que os aprovados têm direito aos seguintes benefícios:

Vale-refeição de R$ 1.037,68 por mês;

Vale-alimentação de R$ 751,67 por mês;

Vale-transporte de 4% do salário bruto ou o valor do transporte (o que for menor);

Planos de saúde e odontológico;

Remuneração Variável (PLR);

Auxílio creche/babá/excepcional/funeral;

13º cesta alimentação.

Atribuições concurso AgeRio



Sobre as atribuições e funções de cada cargo, podemos citar:

Assistente Técnico Administrativo: executar atividades técnicas e administrativas afetas à sua área de atuação, auxiliando nos trabalhos relacionados a estudos, análise e execução de projetos, rotinas administrativas, bem como atividades especializadas que exigem conhecimento técnico e/ou administrativo.

Advogado: representar a AgeRio em juízo ou fora dele, propondo ou contestando ações, participando de audiências e outros atos nos processos em que ela figure como parte ou interessada, em qualquer foro ou instância judicial ou administrativa, apresentando recursos e procedendo à sustentação oral; entre outras.

Engenheiro: avaliar bens da AgeRio e de terceiros, coordenar, orientar, supervisionar, fiscalizar e acompanhar execução de obras e serviços técnicos de Engenharia, de prestação de serviços de terceiros e de profissionais credenciados; orientar e acompanhar as operações de saneamento e infra-estrutura urbana; entre outras.

Para analista de desenvolvimento, as funções dependem de cada cargo.

Como serão as provas do concurso AgeRio?

As provas estão previstas para 21 de maio. Além da fase objetiva, os candidatos serão avaliados por fase discursiva e redação.

As disciplinas cobradas serão:

Conhecimentos Básicos para nível médio: Língua Portuguesa: 10 questões; Raciocínio Lógico e Matemática: 10 questões.

Conhecimentos Específicos para nível médio : Uso de Tecnologias em Ambientes Corporativos: 10 questões; Sistema Financeiro Nacional e Conhecimentos Bancários: 10 questões; Governança Corporativa e Compliance: 5 questões; Noções de Administração: 5 questões.

:

Conhecimentos Básicos para nível superior: Língua Portuguesa: 10 questões; Sistema Financeiro Nacional e Conhecimentos Bancários: 10 questões. Governança Corporativa e Compliance: 5 questões.

Conhecimentos Específicos para nível superior: Conhecimentos conforme o cargo: 25 questões



A prova discursiva do edital AgeRio será composta de uma questão, que valerá 10,0 pontos. Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação da questão discursiva.

Sobre a AgeRio

A AgeRio é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (SEDEERI).

A agência tem como objetivo principal estimular o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, levando como pilares essenciais a responsabilidade socioambiental e as boas práticas de governança.

Além disso, a autarquia investe em projetos de todos os portes, da micro à grande empresa, através de recursos próprios e repasses de linhas de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep.

Assim, a empresa contribui para a geração de empregos no estado e para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos fluminenses.

