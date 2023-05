Inscrições para Concurso com 1.329 Vagas em Morrinhos (GO) Reabertas para Todos os Níveis

A Prefeitura de Morrinhos, no estado de Goiás, anunciou a reabertura das inscrições do concurso público que visa contratação de profissionais em diversas áreas. O prazo de inscrições havia sido encerrado no dia 16 de maio.

No entanto, agora, com a reabertura, os interessados podem se candidatar a uma das 1.239 vagas entre os dias 22 de maio a 05 de junho de 2023, diretamente pelo site do Instituto Verbena, banca responsável pela organização do concurso público.

O prazo para solicitar a isenção da taxa também foi reaberto. Os candidatos podem solicitar a isenção do pagamento entre os dias 22 e 23 de maio.

Outra mudança é em relação a data de aplicação da prova objetiva. Com a extensão do prazo de inscrições, a prova passou do dia 28 de maio e 04 de junho para os dias 02 e 09 de julho de 2023.

Vagas e salários Morrinhos – GO

A Prefeitura de Morrinhos, no estado de Goiás oferece, por meio de concurso público, 1.329 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Morrinhos – GO variam entre R$ 1.302,00 a R$ 7.364,03 para uma jornada de trabalho entre 24 a 44 horas semanais.

Nível fundamental

Agente de Vigilância – 56 vagas;

Auxiliar de Obras e Serviços – 163 vagas;

Auxiliar de Serviços Gerais – 97 vagas;

Auxiliar de Serviços Póstumos – 4 vagas;

Borracheiro – 4 vagas;

Gari – 95 vagas;

Jardineiro – 20 vagas;

Motorista de Veículos Leves – 40 vagas;

Motorista de Veículos Pesados – 30 vagas;

Oficial de Obras e Serviços – 65 vagas;

Oficial de Serviços Gerais – 56 vagas;

Operador de Máquinas Leves – CR;

Operador de Máquinas Pesadas – 30 vagas;

Pedreiro – 22 vagas;

Pintor – 8 vagas.

Nível médio/técnico

Auxiliar Administrativo – 35 vagas;

Auxiliar de Serviços de Saúde – 4 vagas;

Carpinteiro – 3 vagas;

Eletricista – 12 vagas;

Eletricista para Veículos – 3 vagas;

Encanador – 5 vagas;

Mecânico de Máquinas e Veículos – 10 vagas;

Soldador – 2 vagas;

Agente Administrativo – 40 vagas;

Agente de Trânsito – 6 vagas;

Agente Comunitário de Saúde – 28 vagas;

Agente de Combate à Endemias – 20 vagas;

Fiscal Ambiental – 3 vagas;

Fiscal Consumerista – 3 vagas;

Fiscal de Posturas e Edificações – 10 vagas;

Fiscal Sanitário – 3 vagas;

Fiscal de Tributos – 10 vagas;

Monitor Educacional – 130 vagas;

Programador de Microcomputador e Periféricos (3);

Técnico de Enfermagem – 02 vagas;

Técnico em Gesso Ortopédico – 4 vagas;

Técnico em Laboratório – 8 vagas;

Técnico em Radiologia – 3 vagas;

Técnico em Seg. do Trabalho – 3 vagas.

Nível superior

Analista Ambiental – 2 vagas;

Arquiteto – 1 vaga;

Assistente Social – 10 vagas;

Biomédico – 5 vagas;

Bioquímico – 2 vagas;

Enfermeiro – 15 vagas;

Engenheiro Agrônomo – 1 vaga;

Engenheiro Ambiental – 2 vagas;

Engenheiro Civil – CR;

Engenheiro Elétrico – 1 vaga;

Engenheiro Mecânico – 1 vaga;

Engenheiro de Tráfego – 1 vaga;

Farmacêutico – 3 vagas;

Fisioterapeuta – 8 vagas;

Fonoaudiólogo – 6 vagas;

Gestor Público Municipal – 15 vagas;

Médico – 25 vagas;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Nutricionista – 4 vagas;

Odontólogo – 15 vagas;

Psicólogo – 12 vagas;

Procurador do Município – 1 vaga;

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga;

Professor Artes – 4 vagas;

Professor Ciências e Religião – 2 vagas;

Professor Ciências Naturais – 4 vagas;

Professor Educação Física – 7 vagas;

Professor Geografia – 4 vagas;

Professor História – 4 vagas;

Professor Letras – 8 vagas;

Professor Matemática – 6 vagas;

Professor Pedagogia – 100 vagas.



Você também pode gostar:

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Morrinhos – GO

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Morrinhos – GO devem realizar a inscrição entre os dias 22 de maio a 05 de junho 2023 diretamente pelo site do Instituto Verbena.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 160,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Instituto entre os dias 22 a 23 de maio de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas concurso Morrinhos – GO

O concurso público para a Prefeitura de Morrinhos – GO contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de professores.

de caráter classificatório apenas para os cargos de professores. Prova discursiva apenas para os cargos de Analista Ambiental, Arquiteto, Assistente Social, Biomédico, Bioquímico, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro de Tráfego, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Mecânico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gestor Público Municipal, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Procurador do Município, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 02 e 09 de julho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.