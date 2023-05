Inscrições para Cursos Superiores do IFPB se encerram em 29 de maio

O período de inscrição para o Processo Seletivo de Cursos Superiores 2023/2 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) está aberto. De acordo com o cronograma, o IFPB receberá as inscrições até as 23h59 do dia 29 de maio de 2023.

Como ocorre tradicionalmente, as inscrições para essa seleção são recebidas de forma virtual. Desse modo, para se inscrever, o candidato deve acessar o Portal do Estudante | IFPB e fazer login no sistema de inscrição. Caso o estudante não possua cadastro, deve criá-lo para conseguir se inscrever.

Após fazer o login, o estudante deve realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. Além dos dados pessoais, o formulário solicita que o estudante informe os seus dados escolares e escolha o curso de graduação que deseja cursar. O IFPB permite que o estudante escolha até duas opções de curso, sendo a 1ª prioritária para a classificação.

De acordo com o edital, as inscrições para o Processo Seletivo de Cursos Superiores 2023/2 são gratuitas. Portanto, o IFPB não exige pagamento de nenhuma taxa.

PS de Cursos Superiores

Para participar desse processo seletivo é pré-requisito ter o Ensino Médio completo. O edital estabelece que o estudante deve ter concluído o Ensino Médio ou equivalente até a data da pré-matrícula informada no edital

Ainda de acordo com o edital, a classificação dos inscritos será feita por meio do aproveitamento do desempenho obtido pelos estudantes no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Portanto, para participar, é preciso ter feito uma das edições do Enem aceitas pelo IFPB para fins de classificação.

O IFPB aceitará as notas das edições dos últimos quatro anos: Enem 2019, Enem 2020, Enem 2021, e Enem 2022. Aqueles que fizeram o exame como “treineiros” nao poderão participar.



Você também pode gostar:

Oferta de vagas

Nesta edição do processo seletivo, o IFPB está ofertando vagas em cursos superiores oferecidos nas modalidades presencial e de Educação a Distância (EAD). De acordo com o edital, ao todo, são ofertadas 1.540 vagas para ingresso no 2º semestre letivo deste ano.

O edital estabelece ainda que as oportunidades estão distribuídas entre os campi do Instituto localizados em Cajazeiras, Campina Grande, Esperança, Guarabira, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Sousa.

Haverá reserva de 50% das vagas para o Sistema de Cotas para Egressos de Escolas Públicas. Dentre as vagas reservadas, há percentual de vagas exclusivo para candidatos pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

Conforme o quadro de vagas do edital, as oportunidades ofertadas pelo IFPB são para os seguintes cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia): Ciências Biológicas; Design Gráfico; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia Civil; Matemática; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Engenharia da Computação; Física; Construção de Edifícios; Telemática; Gestão Comercial; Sistemas para Internet; Administração; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenharia Civil; Química; Automação Industrial; Segurança no Trabalho; Gestão Ambiental; Agroecologia; Design de Interiores; Geoprocessamento; Gestão Ambiental; Negócios Imobiliários; Redes de Computadores; Sistemas de Telecomunicações; Sistemas para Internet; Letras com Habilitação em Língua Portuguesa na modalidade de Educação a Distância (EaD), entre outros.

Resultados

Conforme indicado no cronograma, a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 19 de junho. Os interessados poderão interpor recursos nos dias 20 e 21 seguintes. O resultado final do Processo Seletivo de Cursos Superiores 2023/2 está previsto para o dia 28 de junho.

Os candidatos aprovados dentro das cotas raciais (pretos e pardos) deverão passar por avaliação de uma Comissão Local de Heteroidentificação antes das matrículas, de acordo com o estabelecido no edital. A matrícula só será permitida após a verificação da condição declarada pelo candidato no momento da inscrição.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

Leia também PUC-Minas receberá as inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 até o dia 31 de maio; saiba mais.