Inscrições para Isenção de Taxa do Vestibular Unitins 2023/2 Abertas no Sábado (20).

A Unitins, Universidade Estadual do Tocantins, foi criada em 1990 e foi elevada à categoria de autarquia estadual em 2016.

A instituição oferece uma grande quantidade de cursos e de oportunidades diferentes para os seus alunos, atraindo estudantes de todas as partes do Brasil.

As inscrições para o vestibular 2023/2 da Unitins já estão abertas, mas o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição se encerra neste sábado, 20 de maio de 2023.

Para te ajudar a solicitar a sua isenção e a participar da seleção, separamos um resumo completo com informações muito importantes sobre o processo seletivo e o procedimento para solicitar a isenção do vestibular 2023/2 da Unitins. Vamos conferir!

Vestibular Unitins 2023/2: isenção da taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 120,00 até o dia 1º de junho para participar do vestibular da Unitins. O pagamento deverá ser realizado via boleto bancário e não poderá ser feito via PIX.

Porém, a Unitins também oferece a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição para os candidatos que se encaixarem em alguns critérios. São eles:

Membro de família de baixa renda nos termos do Decreto n. 6.135, de 26 de junho de 2007 e Comprovar estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico );

Candidatas que comprovarem a doação de leite em programas de aleitamento materno no período de 2 anos anteriores à publicação do edital.

Os pedidos serão aceitos pela Unitins até as 23h59 deste sábado, dia 20 de maio de 2023. A divulgação dos resultados dos pedidos de isenção, por sua vez, irá acontecer na próxima semana, dia 23 de maio, e os candidatos poderão enviar recurso até o dia 24 do mesmo mês.

Vestibular Unitins 2023/2: inscrições estão abertas

As inscrições para o Vestibular 2023/2 da Unitins já estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 31 de maio de 2023.

Os interessados poderão se inscrever exclusivamente de forma online através do preenchimento um formulário eletrônico disponível no site da Unitins. Para participar, os candidatos deverão criar um cadastro na plataforma.

Vestibular Unitins 2023/2: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular 2023/2, a Unitins irá oferecer 240 vagas para ingresso no segundo semestre letivo de 2023.



As vagas foram distribuídas conforme os cursos de graduação oferecidos nos campi de Palmas e Paraíso do Tocantins. Confira quais são os cursos:

Direito – unidade de Palmas;

Engenharia Agronômica – unidade de Palmas;

Pedagogia – unidade de Palmas;

Serviço social – unidade de Palmas;

Sistemas de informação – unidade de Palmas;

Direito – unidade de Paraíso do Tocantins.

Vestibular Unitins 2023/2: sistema de cotas

De acordo com as informações divulgadas pelo edital, a Unitins irá usar o sistema de cotas em seu processo seletivo, reservando vagas para os candidatos que fizerem parte de determinadas categorias.

Dessa forma, 50% do total de vagas será destinado para candidatos egressos da rede pública de ensino. Dessas, uma parcela será destinada aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Além disso, também haverá reserva de vagas para candidatos com deficiência.

Vestibular Unitins 2023/2: provas

O Vestibular 2023/2 da Unitins prevê a aplicação de uma prova presencial no dia 25 de junho de 2023, das 9h15 às 14h15. Os candidatos terão acesso aos locais de prova no dia 20 de junho de 2023.

O exame será composto por uma redação e 50 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas em duas áreas:

30 questões de Conhecimentos específicos em Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Disciplinas: História , Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia.

20 questões de Conhecimentos específicos em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e Redação.

Vestibular Unitins 2023/2: gabarito e resultado

A Unitins irá divulgar o gabarito preliminar da prova no dia 26 de junho de 2023 e recursos serão aceitos até o dia 27 do mesmo mês. O resultado final do Vestibular 2023/2, por sua vez, será divulgado no dia 7 de julho de 2023.