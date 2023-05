Inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Encceja) 2023 Encerram em 2 de Junho

O período de inscrição para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023 já está aberto. Desse modo, se você é jovem ou adulto e não concluiu uma das etapas básicas do ensino formal já pode se inscrever para buscar a sua certificação.

De acordo com o cronograma, as inscrições para o Encceja 2023 serão recebidas até as 23h59 do dia 2 de junho de 2023, considerando o horário oficial de Brasília. A participação no Encceja 2023 é voluntária e gratuita.

No entanto, os estudantes que se inscreveram na última edição do exame e faltaram no dia das provas e não justificaram a ausência ou cujas justificativas não foram aceitas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), deverão ressarcir ao órgão o valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Os estudantes nessa situação deverão gerar boleto através do sistema de inscrição e realizar o pagamento em qualquer banco ou casa lotérica.

Quem pode se inscrever?

Podem participar do Encceja 2023 jovens e adultos que que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino. Contudo, o Ministério da Educação (MEC) estabelece uma idade mínima para a participação no exame.

Desse modo, os candidatos devem ter, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio, na data de realização do exame.

Para realizar a inscrição, o estudante deverá acesse o site do Encceja e usar o login único de acesso à plataforma gov.br. Além dos dados pessoais, no momento da inscrição, o estudante deverá informar o município onde deseja fazer as provas, o nível de ensino (fundamental ou médio) para certificação e as áreas de conhecimento em que quer ser avaliado.



Encceja 2023

Conforme indicado no edital, a aplicação das provas do Encceja 2023 está marcada para o dia 27 de agosto de 2023. O edital estabelece ainda que os candidatos responderão a 120 questões objetivas e uma prova de redação em Língua Portuguesa.

A aplicação acontecerá em dois turnos, no período das 9h às 13h e das 15h30 às 20h30 (horário oficial de Brasília). No período da manhã, a abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 8h, com fechamento às 8h45. Já no período da tarde, a abertura dos portões será às 14h30, com fechamento às 15h15.

Veja a seguir a distribuição das provas por turno e por nível de certificação:

Ensino Fundamental

Matutino : Provas de Ciências Naturais e Matemática, com 60 questões, sendo 30 de cada área;

: Provas de Ciências Naturais e Matemática, com 60 questões, sendo 30 de cada área; Vespertino: Provas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física; História e Geografia; com 60 questões, sendo 30 questões de cada área; e Redação.

Ensino Médio

Matutino : Provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias, com 60 questões, sendo 30 de cada área;

: Provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias, com 60 questões, sendo 30 de cada área; Vespertino: Provas de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; com 60 questões, sendo 30 questões de cada área, e Redação.

No período da manhã, a aplicação terá duração de 4 horas, enquanto no período da tarde a duração será de 5 horas.

Novidades para o Encceja 2023

O Inep anunciou algumas novidades para a aplicação das provas do Encceja nesta edição, tendo como objetivo acessibilidade e inclusão dos estudantes.

Desse modo, o Encceja 2023 conta com a opção pelo Cartão-Resposta ampliado no ato de inscrição, para candidato com deficiência visual. Haverá também correção diferenciada da redação para pessoas com transtorno do espectro autista, mediante a apresentação de laudo.

Além disso, participantes travestis, transexuais ou transgêneros com nome social cadastrado na Receita Federal não precisarão enviar documentação de comprovação.

Resultado

Serão aprovados no Encceja 2023 os participantes que obtiverem 5 pontos na redação, que vale 10, e pontuação mínima de 100 pontos em cada prova objetiva. A publicação do resultado do Encceja 2023 está prevista para o dia 22 de dezembro de 2023.

