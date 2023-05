Inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) encerram hoje (21)

A Unila, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, é uma instituição de ensino superior pública que possui a sua sede principal em Foz do Iguaçu.

Devido ao grande número de oportunidades oferecidas pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos vestibulandos de todas as partes do Brasil.

Se você quer estudar na Unila, então está com sorte: as inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes 2023 da instituição estão abertas. Porém, todos os candidatos poderão se inscrever até as 23h59 deste domingo, dia 21 de maio de 2023.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição no processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo com as principais informações sobre o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes 2023 da Unila. Vamos conferir!

Processo Seletivo de Vagas Remanescentes Unila 2023: inscrições se encerram hoje (21)

As inscrições para a edição 2023 do Processo Seletivo de Vagas Remanescentes da Unila estão abertas desde o dia 09 de maio, mas se encerram neste domingo, dia 21 de maio de 2023.

Os interessados deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página dedicada ao vestibular da Unila.

No momento da inscrição, o candidato poderá selecionar até duas opções de curso. Nesse caso, é possível utilizar as notas de duas edições do ENEM diferentes, sendo uma para opção de curso de graduação.

Os interessados no curso de Música deverão enviar enviar um vídeo e preencher uma carta de apresentação conforme o modelo previsto pelo edital do vestibular. O vídeo poderá ser solo ou coletivo e deverá conter a apresentação de, pelo menos, três músicas completas de gêneros diferentes.

Segundo o edital do processo seletivo, poderão participar do vestibular 2023 os candidatos que se encaixarem nos seguintes critérios:

Tenham concluído o Ensino Médio;

Tenham participado do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) entre os anos 2018 e 2022;

Não tenham obtido nota zero na prova de redação do ENEM.

Dessa forma, os candidatos considerados “treineiros” não poderão participar do processo seletivo 2023.

Processo Seletivo de Vagas Remanescentes Unila 2023: seleção dos candidatos

A seleção dos candidatos será feita feita com base na média aritmética dos resultados obtidos pelos candidatos nas provas objetivas do ENEM (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias) e também da pontuação obtida na redação da prova. Será considerada a edição indicada pelo candidato no momento da inscrição.



Você também pode gostar:

Processo Seletivo de Vagas Remanescentes Unila 2023: vagas disponíveis

Por meio do Processo Seletivo de Vagas Remanescentes 2023, a Unila irá oferecer 665 vagas para 26 cursos de graduação. Todos os candidatos selecionados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Segundo o edital do vestibular, as vagas oferecidas são aquelas que, mesmo depois da convocação de todos os candidatos em lista de espera disponibilizada pelo SISU, não foram preenchidas.

Dentre os cursos oferecidos pela Unila, podemos destacar:

Administração Pública e Políticas Públicas;

Biotecnologia;

Arquitetura e Urbanismo;

Engenharia Civil de Infraestrutura;

Engenharia de Energia;

Engenharia de Materiais;

Filosofia;

Engenharia Física;

Engenharia Química;

Geografia;

História;

Matemática;

Música;

Química;

Serviço Social.

Os candidatos que quiserem descobrir todas as opções de cursos deverão acessar o edital do processo seletivo.

Processo Seletivo de Vagas Remanescentes Unila 2023: divulgação dos resultados

A divulgação do resultado preliminar do Processo Seletivo de Vagas Remanescentes 2023 irá acontecer no dia 26 de maio de 2023. Depois dessa data, a Unila irá aceitar recursos por parte dos candidatos.

Por fim, o resultado final do processo seletivo será divulgado pela Unila depois da análise dos recursos, no dia 02 de junho de 2023.

Os candidatos selecionados deverão ficar atentos aos procedimentos para matrícula. Os documentos necessários (que constam no edital do processo seletivo) deverão ser enviados para a instituição entre os 03 a 11 de junho de 2023.