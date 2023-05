Inscrições para o Vestibular 2023/2 da Unaerp Abertas até 21 de Março

A Unaerp, Universidade de Ribeirão Preto, é uma instituição de ensino superior privada com diversas unidades em cidades do estado de São Paulo.

A instituição atrai muitos estudantes todos anos devido à sua oferta de cursos, tanto na modalidade presencial como na modalidade EaD, e de oportunidades. Dentre os cursos de graduação mais procurados, podemos citar o curso de Medicina.

Se você quer estudar na Unaerp, então está com sorte: as inscrições para a próxima edição do vestibular da instituição ainda estão abertas. Porém, o último dia para inscrições online é este domingo, 21 de maio de 2023.

Para que você consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o vestibular 2023/2 da Unaerp, incluindo datas, vagas e funcionamento das provas. Confira!

Vestibular 2023/2 Unaerp: último dia para inscrições online

Todos os candidatos que quiserem se inscrever de forma online para participar da edição 2023/2 do vestibular da Unaerp deverão realizar a própria inscrição até as 23h59 deste domingo, dia 21 de maio de 2023.

Para se inscrever de forma online, os candidatos deverão realizar o preenchimento de formulário eletrônico presente na página dedicada ao vestibular da Unaerp.

Porém, os candidatos também podem se inscrever de forma presencial. Neste caso, as inscrições poderão ser realizadas até o dia 24 de maio de 2023 nas unidades de Ribeirão Preto e Guarujá. As inscrições nessa modalidade são restritas aos candidatos que realizarão a prova em Ribeirão Preto ou em Guarujá.

Além disso, é válido destacar que os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição para participar do processo seletivo. O valor da taxa varia conforme o curso de escolha do candidato, confira:

Inscrição para vestibular de Medicina em um campus: R$300,00 ;

Inscrição para vestibular de Medicina em dois campi: R$510,00 ;

Inscrição para os demais cursos: R$40,00.

Segundo o edital do vestibular, as provas serão aplicadas nas seguintes cidades: Ribeirão Preto/SP, Guarujá/SP, São Paulo/SP, Goiânia/GO e São José do Rio Preto/SP.

Vestibular 2023/2 Unaerp: vagas disponíveis

A Unaerp irá oferecer diversas vagas por meio do vestibular 2023/2. Confira o número de vagas de alguns cursos oferecidos pela instituição em suas diversas unidades:

Administração: 60 vagas – Ribeirão Preto;

Direito: 60 vagas – Ribeirão Preto;

Medicina: 13 vagas – Ribeirão Preto;

Arquitetura e Urbanismo: 20 vagas – Ribeirão Preto;

Direito: 30 vagas – Guarujá;

Medicina: 33 vagas – Guarujá;

Engenharia Civil: 30 vagas – Guarujá.



Quer saber mais sobre as vagas e os cursos oferecidos? Basta acessar o edital do vestibular 2023/2 da Unaerp e conferir as informações que já foram divulgadas.

Vestibular 2023/2 Unaerp: aplicação das provas

As provas do vestibular 2023/2 da Unaerp serão aplicadas de forma presencial no dia 28 de maio de 2023, mas em horários diferentes segundo o curso escolhido pelo candidato:

Curso de Medicina: prova das 14 às 18h. Permanência máxima de 5 horas na sala;

Demais cursos: prova das 13h às 17h. Permanência mínima de 2 horas na sala.

Vestibular 2023/2 Unaerp: conteúdo das provas

As provas para os interessados no curso de Medicina nos campi de Ribeirão Preto e Guarujá serão compostas por uma redação e por 60 questões de múltipla escolha divididas da seguinte forma:

10 questões de Língua Portuguesa;

2 questões de Literatura Brasileira;

5 questões de Geografia Geral;

5 questões de História Geral;

8 questões de Matemática;

6 questões de Física;

8 questões de Química;

16 questões de Biologia.

As provas para os candidatos aos demais cursos serão compostas por uma redação e por 40 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte maneira:

8 questões de Língua Portuguesa;

2 questões de Literatura Brasileira;

5 questões de Geografia Geral;

5 questões de História Geral;

5 questões de Matemática;

5 questões de Física;

5 questões de Química;

5 questões de Biologia.

Vestibular 2023/2 Unaerp: gabaritos e resultados

Segundo o edital do vestibular 2023/2, os gabaritos serão divulgados no dia 29 de maio de 2023 após as 8h.

O resultado com os aprovados em primeira chamada, por sua vez, será divulgado no dia 05 de junho de 2023. Os candidatos convocados deverão realizar matrícula entre os dias 06 e 07 do mesmo mês.

A segunda chamada, por sua vez, será liberada no dia 12 de junho de 2023 e os candidatos aprovados deverão realizar matrícula nos dias 12 e 13 do mesmo mês.