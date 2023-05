Inscrições para o Vestibular 2023/2 do IFG Encerradas por Meio do Enem

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) encerra neste domingo, dia 21 de maio, o período de inscrição para o Vestibular 2023/2 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 23h59.

Conforme as orientações do edital, os candidatos devem se inscrever virtualmente. Nesse sentido, para se cadastrar no processo seletivo, o estudante deve acessar o site do Instituto e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

Além dos dados pessoais, no momento da inscrição, o candidato deverá indicar uma opção de curso e outras informações escolares, como a edição do Enem através da qual deseja participar da classificação. Conforme indicado no edital, não haverá cobrança de taxa de inscrição para participar desse vestibular.

Processo de seleção

Ainda de acordo com o edital, para a classificação dos candidatos, o IFG fará o aproveitamento das notas do Enem. Desse modo, somente os estudantes que tenham feito uma das edições aceitas pelo Instituto para fins de classificação poderão participar desse Vestibular.

O IFG aceitará as notas de uma das edições ocorridas entre os anos de 2013 e 2022. No momento da inscrição, o candidato deverá informar qual ano do Enem ele irá utilizar para pontuar.

Ainda de acordo com o edital, para fins de classificação, o IFG vai considerar as notas obtivas pelos estudantes na redação do Enem e também nas quatro provas objetivas (linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; e ciências da natureza e suas tecnologias).

Para os candidatos inscritos no curso de Licenciatura em Música, o Processo Seletivo será realizado em duas etapas. A primeira etapa consiste na nota do Enem, enquanto a segunda etapa consiste na verificação de Habilidade Específica em Música. Essa avaliação acontecerá virtualmente, com o envio de vídeo, conforme estabelece o edital, no período de 5 de abril a 28 de maio.

O edital do Vestibular 2023/2 do IFG estabelece ainda que será eliminado e não receberá nenhuma classificação o candidato que:

tiver pontuação zero em ao menos uma das áreas de conhecimento;

obtiver nota inferior a 300 (trezentos) pontos na prova de redação;

for considerado inapto nos testes de Habilidade Específica em Música.

Oferta de vagas

Ao todo, o IFG está ofertando 256 vagas para ingresso no segundo semestre letivo deste ano. As oportunidades estão distribuídas entre os campi do Instituto localizados nas cidades de Formosa, Goiânia (capital), Goiânia Leste, Itumbiara e Luiziânia.

Há vagas para os cursos de graduação em Ciências Sociais, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecânica, Física, História, Letras – Português, Matemática, Música, Pedagogia, Engenharia Elétrica e Química. Esses cursos são oferecidos na modalidade presencial.



Além disso, através do Vestibular Enem 2023/2, o IFG, pela primeira vez, recebe inscrições para um curso superior na modalidade EAD (Educação a Distância): o curso de Tecnologia em Produção Cultural. Para esse curso, a oferta total do IFG é de 150 vagas distribuídas nos polos de Águas Lindas, Caldas Novas, Goianésia, Luziânia e Pirenópolis.

Resultado

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado preliminar está previsto para o dia 21 de junho. Os interessados poderão contestar o gabarito com a interposição de recursos até o dia 22 seguinte.

A publicação do resultado final do Vestibular 2023/2 via Enem está prevista para o dia 27 de junho de 2023. Na mesma data o IFG divulgará orientações para as matrículas. Conforme estabelecido no edital, o ingresso dos aprovados nesse processo seletivo será a partir do segundo semestre de 2023.

Acesse o edital na íntegra para mais detalhes.

