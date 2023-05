Inscrições para o Vestibular 2024 da Uerj: 1º Exame de Qualificação tem locais de prova divulgados.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) divulgou neste domingo, dia 14 de maio, o Cartão de Confirmação de Inscrição com os locais de prova do 1º Exame de Qualificação referente ao Vestibular Estadual 2024.

Desse modo, os candidatos já podem conferir onde realizarão o exame através do site da Uerj. Para acessar o CCI, os estudantes devem acessar sistema com o número de CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

De acordo com a universidade, para os candidatos que solicitaram Atendimento Especial para realização da prova, o cartão de confirmação de inscrição estará disponível no dia 15 de maio, a partir das 17h.

Não é obrigatório apresentar o documento no dia da prova, mas a Uerj recomenda que os estudantes imprimam o CCI, que apresenta data, horário, local de prova e dados do candidato.

Vestibular Uerj 2024

Nesta edição do seu processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação, a Uerj retoma o formato tradicional do Vestibular Estadual. Desse modo, o processo seletivo terá dois exames de qualificação e um exame discursivo.

As provas contarão com questões objetivas e discursivas sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio, sendo formuladas a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

1º Exame de Qualificação

De acordo com o edital, a aplicação das provas do 1º Exame de Qualificação está marcada para o dia 4 de junho de 2023. O documento indica ainda que a aplicação acontecerá no período da manhã, das 9h às 13h (horário oficial de Brasília).

Os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência munidos de documento oficial e original com foto e deverão levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

O edital indica ainda que os Exames de Qualificação contarão com questões objetivas sobre assuntos das seguintes áreas: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; e Ciências Humanas. Desse modo, a prova abarcará conteúdos de disciplinas como Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Sociologia, Língua Portuguesa e Literatura.

2º Exame de Qualificação e Exame Discursivo



Já a aplicação das provas do 2º Exame de Qualificação será no 3 de setembro de 2023. O período de inscrição para esse exame ainda não foi aberto. Conforme o cronograma, as inscrições para para o 2º Exame de Qualificação serão recebidas através do site da Uerj no período do dia 10 ao dia 24 de julho de 2023.

Os interessados em participar dessa etapa gratuitamente poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 14 e 16 de junho. A divulgação do resultado está prevista para o dia 8 de julho.

De acordo com a UERJ, os candidatos classificados nos exames de qualificação poderão participar do Exame Discursivo, que contará com questões dissertativas sobre conhecimentos específicos, de acordo com o curso escolhido pelo candidato, e com uma prova de redação em Língua Portuguesa. A aplicação do Exame Discursivo está marcada para o dia 3 de dezembro de 2023.

Obras literárias

A Uerj divulgou com antecedência as obras literárias de leitura obrigatória para o Vestibular Estadual 2024. De acordo com a universidade, os candidatos devem ler e estudar os seguintes livros:

“O meu amigo pintor”, de Lygia Bojunga – para o 1º Exame de Qualificação;

“Anos de chumbo”, de Chico Buarque – para o 2º Exame de Qualificação;

“Coração, cabeça e estômago”, de Camilo Castelo Branco – para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas, no Exame Discursivo;

“O menino do pijama listrado”, de John Boyne – para a prova de Redação, no Exame Discursivo.

A Uerj ainda não informou o número de vagas que ofertará nessa edição e data de publicação do resultado final do Vestibular 2024. Os interessados devem acompanhar as publicações da Uerj em seu site.

Acesse o edital do 1º Exame de Qualificação para mais detalhes.

