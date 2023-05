Inscrições para o Vestibular de Medicina da PUC-Minas vão até 31 de maio de 2023

O período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023/2 da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas) está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados em participar da seleção tradicional, com aplicação de provas, poderão se inscrever até o dia 31 de maio de 2023.

As inscrições devem ser feitas virtualmente. Desse modo, os candidatos devem acessar o Portal da PUC-Minas e realizar o preenchimento do formulário de inscrição. Além dos dados pessoais, os candidatos deverão informar os dados escolares e escolher a unidade da PUC-Minas na qual deseja estudar.

Após o preenchimento do formulário, o estudante deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro. Conforme o edital, o valor da taxa varia de acordo com a modalidade de seleção.

Modalidades de seleção

Para a seleção de novos alunos, o Vestibular de Medicina 2023/2 contará com três modalidades de seleção:

Seleção por provas;

Aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio);

Seleção de bolsistas integrais pela nota do Enem.

O candidato deverá realizar a inscrição diretamente na modalidade através da qual deseja concorrer às vagas ofertadas pela instituição neste certame. O valor da taxa de inscrição para a seleção via provas é de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), enquanto a inscrição na seleção via notas do Enem custa R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

Vestibular tradicional

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas para os candidatos que optarem pela modalidade tradicional de seleção está marcada para o dia 11 de junho de 2023. A aplicação acontecerá no período da tarde, das 13h às 17h (horário oficial de Brasília). Os locais de prova serão em Belo Horizonte ou em Poço de Caldas.

A avaliação será composta por questões objetivas sobre conteúdos do Ensino Médio, abarcando assuntos de Língua Portuguesa, Biologia, Química, Física, Matemática e Língua Estrangeira. Além disso, a PUC-Minas aplicará uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

Seleção via Enem

O período de inscrição para a seleção via notas do Enem ou para a seleção de bolsistas integrais pela nota do Enem segue aberto até o dia 2 de junho. A seleção de bolsistas é somente para o Campus Poços de Caldas. De acordo com o edital, somente poderão participar da seleção pela nota do Enem, os estudantes que tenham feito o exame no período de 2013 a 2022.

Além disso, para fazer o aproveitamento das notas, o estudante deve ter obtido no mínimo 10% da nota da redação. A PUC-Campinas vai considerar também as notas das provas de Ciências Humanas e Suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e Redação; Matemática, Códigos e Suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias.

Caso haja empate na seleção da PUC-Minas pelas notas do Enem, primeiro será considerada a maior nota da redação. Em segundo lugar, a instituição irá considerar o candidato com mais idade.

Vagas e resultados



A oferta total da PUC-Minas para o Vestibular 2023/2 de Medicina é de 96 (noventa e seis) vagas para ingresso no 2º semestre letivo de 2023. Do total, 60 (sessenta) vagas são para o campus de Betim e as demais oportunidades são para o campus de Poços de Caldas.

Conforme a instituição, 90% do total das vagas ofertadas destinam-se a candidatos que optarem pela modalidade tradicional de seleção, com a aplicação de provas. As demais oportunidades, ou seja, 10% das vagas, são para quem escolheu usar as notas do Enem.

De acordo com o cronograma, a PUC-Minas deve publicar o resultado final até o dia 30 de junho de 2023. As matrículas dos convocados serão recebidas nos dias 5 e 6 do mesmo mês.

Acesse o site da PUC-Minas para mais detalhes.

