Inscrições para o Vestibular Especial EAD 2023 da UECE: Último dia para solicitar isenção!

A Universidade do Estadual do Ceará (UECE) encerra nesta quinta-feira, dia 11 de maio, o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular Especial EAD 2023. O valor da taxa é de R$ 100,00 (cem reais).

Quem pode solicitar a isenção?

Conforme indicado no edital, a UECE prevê a concessão da isenção da taxa para vários grupos. Nesse sentido, poderão solicitar o benefício aqueles que se enquadram em um dos seguintes grupos:

Servidores e prestadores de serviço da FUNECE;

Estudantes que sejam filhos e dependentes legais de servidores da FUNECE;

Doadores de sangue no Estado do Ceará;

Estudantes que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas públicas (municipais, estaduais e federais) do Ceará;

Egressos da Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Pessoa Hipossuficiente, cuja renda familiar per capita seja inferior a meio salário-mínimo.

Como solicitar a isenção?

Os pedidos de isenção devem ser feitos de forma virtual, exclusivamente por meio do site da UECE. Portanto, para solicitar o benefício, os candidatos devem preencher requerimento específico disponível no site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular) e enviar todos os documentos solicitados para a comprovação dos critérios.

A lista de documentos necessários para a comprovação dos critérios está disponível no edital. De acordo com o cronograma, o prazo para envio da documentação segue aberto até às 17h do dia 12 de maio, próxima sexta-feira.

Resultados

A divulgação do resultado dos pedidos de isenção está prevista para o dia 26 de maio de 2023. Os interessados poderão interpor recursos contestando o resultado até as 17h do dia 28 de maio. Após a análise dos recursos, a UECE divulgará o resultado final da isenção no dia 31 de maio.

Vestibular Especial EAD

As inscrições para o Vestibular da UECE para cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD) já estão abertas. Os interessados poderão se inscrever até o dia 13 de junho de 2023.

Para realizar as inscrições, é necessário acessar o site da UECEe realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição. Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 14 de junho para efetivar o cadastro.

Provas

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 7 de julho de 2023 (domingo). Os locais de prova serão em Beberibe, Boa Viagem, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Russas e Tauá.

A divulgação do Cartão de Informação do Candidato, com os locais e horários das provas, está prevista para o dia 6 de julho de 2023.



Conforme o edital, a avaliação contará com uma proposta de redação em Língua Portuguesa e com 45 questões objetivas sobre conteúdos referentes às disciplinas do Ensino Médio: Geografia, História, Biologia, Química, Física, Matemática, Língua Inglesa e Língua Portuguesa.

Oferta de vagas

Ao todo, a UECE está ofertando através da UAB 1.000 vagas para os cursos EAD de Administração Pública, Ciências Contábeis, Pedagogia.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes polos de apoio presencial: Beberibe, Boa Viagem, Caucaia Araturi, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Quixeramobim, Russas e Tauá.

Haverá reserva de vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

Resultados

De acordo com o cronograma, a UECE vai liberar o gabarito preliminar no dia 10 de julho, com recebimento de recursos nos dias 11 e 12 seguintes.

Já a divulgação do resultado preliminar da seleção está prevista para o dia 17 de julho, enquanto a relação dos nomes dos candidatos habilitados para a correção da prova de redação está prevista para 28 de julho. A UECE ainda não informou a data para a publicação do resultado final.

