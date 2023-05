Inscrições para Vestibular de Vagas Remanescentes da Uerj se encerram em 9 de maio

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) está realizando processo seletivo especial para o preenchimento das vagas remanescentes da última edição do Vestibular Estadual. O período de inscrição para o Vestibular de Vagas Remanescentes via Enem já está aberto.

De acordo com o cronograma, os interessados em participar do Vestibular 2023/2 – Vagas Remanescentes poderão realizar as inscrições até o dia 9 de maio de 2023, próxima terça-feira. Veja abaixo o passo a passo para se cadastrar.

Passo a passo para realizar a inscrição

Para se inscrever nesse processo seletivo, os candidatos devem acessar o site da Uerj e clicar no link “Solicite aqui sua inscrição“. Posteriormente, o estudante deve criar um cadastro caso não possua e acessar o sistema de inscrição com o CPF e senha cadastrados. Em seguida, o estudante deverá preencher o formulário de inscrição, informando os dados pessoais e a opção de curso, e confirmar as informações para concluir o procedimento.

Após concluir a inscrição, os candidatos não isentos deverão imprimir o boleto e realizar o pagamento da taxa para efetivar o cadastro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais). De acordo com o cronograma, os pagamentos serão recebidos até o dia 11 de maio, próxima quinta-feira.

Isenção da taxa

Os pedidos de isenção no pagamento da taxa de inscrição já foram recebidos e a Uerj já publicou o resultado em seu site. Conforme estabelecido no edital de isenção, puderam solicitar a isenção da taxa estudantes que já concluíram o Ensino Médio e que têm renda per capita familiar igual ou menor a um salário mínimo. Vestibular 2023/2 – Vagas Remanescentes Conforme indicado no edital, a classificação dos candidatos para o preenchimento das vagas será feito exclusivamente por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Nesse sentido, somente os estudantes que fizeram alguma edição do Enem realizadas entre os anos de 2019 e 2022 poderão se inscrever. A pontuação mínima exigida pela Uerj é de nota acima de 200 pontos nas provas objetivas (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias) e 300 pontos na redação do Enem. No momento da inscrição, o candidato deve informar o número de inscrição da edição do exame que deseja usar para fins de classificação.

A universidade estabeleceu que a nota de cada prova contará com um peso a depender do curso pretendido pelo candidato. Os estudantes podem consultar os pesos atribuídos no edital.

Oferta de Vagas

Ao todo, a Uerj está ofertando 793 vagas para 23 cursos de graduação. De acordo com o quadro de vagas, há oportunidades para os campi de São Gonçalo, Zona Oeste, Rio de Janeiro, Resende, Nova Friburgo e Duque de Caxias.

Parte das vagas ofertadas estão reservadas para para o cumprimento das políticas de ações afirmativas. Conforme o edita, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:

20% para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas;

20% para estudantes oriundos de ensino médio da rede pública de ensino;

5% para pessoas com deficiência, nos termos da legislação em vigor, e filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço;

55% para a ampla concorrência.

Pela primeira vez, a Uerj reserva uma vaga em cada graduação para refugiados domiciliados no Rio de Janeiro, conforme a determinação da Lei Estadual nº 9.668/2022.



Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do Vestibular 2023/2 de Vagas Remanescentes está prevista para o dia 7 de julho de 2023. Os aprovados na chamada regular deverão realizar as pré-matrículas nos dias 19 e 20 de julho.

Acesse o edital para mais informações.

