Inscrições Prorrogadas para o Concurso da Câmara de Natal (RN) com Vagas para Nível Médio e Superior

A Câmara municipal de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, prorrogou o período de inscrições para o concurso público que visa contratação de profissionais para os cargos de técnico legislativo e assistente legislativo.

Agora, os interessados têm até o dia 25 de maio para efetivar a participação no certame. Para realizar a inscrição, basta acessar o site da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern), responsável pela organização do concurso público.

Os demais datas do edital, incluindo a data da prova, não sofrerão alterações.

Os salários oferecidos pela Câmara de Natal – RN vão de R$ 1.916,15 a R$ 2.949,80 mensais.

Vagas e salários Concurso Câmara de Natal – RN

A Câmara de Natal, no estado do Rio Grande do Norte oferece, por meio de concurso público, 46 vagas para preenchimento imediato.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Técnico Legislativo (TLNM) – Técnico em Administração – 5 vagas;

Técnico Legislativo (TLNM) – Técnico em Eletroeletrônica – 1 vaga;

Técnico Legislativo (TLNM) – Técnico em Eventos – 2 vagas;

Técnico Legislativo (TLNM) – Técnico em Manutenção e Suporte em Informática – 2 vagas;

Técnico Legislativo (TLNM) – Técnico em Rede de Computadores – 2 vagas.

O salário oferecido para o cargo de nível médio/técnico é de R$ 1.916,15 a para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Nível superior

Assistente Legislativo (ALNS) – Administrador – 4 vagas;

Assistente Legislativo (ALNS) – Assistente Geral (Generalista – nível superior em qualquer área) – 12 vagas;

Assistente Legislativo (ALNS) – Arquivista – 1 vaga;

Assistente Legislativo (ALNS) – Arquiteto Urbanista – 1 vaga;

Assistente Legislativo (ALNS) – Biblioteconomista – 1 vaga;

Assistente Legislativo (ALNS) – Contador – 3 vagas;

Assistente Legislativo (ALNS) – Economista – 1 vaga;

Assistente Legislativo (ALNS) – Engenheiro Civil – 1 vaga;

Assistente Legislativo (ALNS) – Engenheiro da Computação – 2 vagas;

Assistente Legislativo (ALNS) – Gestor Público – 3 vagas;

Assistente Legislativo (ALNS) – Jornalista – 1 vaga;

Assistente Legislativo (ALNS) – Letras – 2 vagas;

Assistente Legislativo (ALNS) – Pedagogo – 1 vaga;

Assistente Legislativo (ALNS) – Pregoeiro – 1 vaga.

Para os cargos de nível superior o salário é de R$ 2.949,80 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Requisitos básicos para investidura no cargo



Em consonância com a legislação municipal vigente e as demais legislações referentes a concursos públicos, são requisitos para a investidura nos cargos da Câmara de Natal:

Possuir nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses (artigo 13 do Decreto nº. 70.436/1972), com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição Federal;

Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações eleitorais e militares quando for o caso;

Possuir o requisito de escolaridade informado no Anexo I deste edital para cada cargo.

Inscrições Câmara de Natal – RN

Os interessados em participar do concurso público para a Câmara de Natal – RN devem realizar a inscrição até o dia 25 de maio de 2023 diretamente pelo site da Funcern.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 95,00 a R$ 105,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas concurso Natal – RN

O concurso público para a Câmara de Natal – RN contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

Conteúdo programático

Língua Portuguesa (todos os níveis) 10 questões;

Informática: (Nível médio/ técnico) 10 questões;

Conhecimentos Específicos (todos os níveis) 20 questões;

Lógico: (Nível superior) 10 questões.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 18 de junho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.