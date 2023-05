Inscrições Prorrogadas para o Concurso IFMA (MA) com Vagas para Nível Médio e Superior

As inscrições para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA MA) foram prorrogadas.

Agora, os interessados têm até o dia 07 de junho de 2023 para realizar a inscrição no certame, diretamente pelo site do Instituto AOCP, banca responsável pela organização do concurso.

A data da prova objetiva continua prevista para o dia 23 de julho.

O certame prevê a contratação de profissionais de nível médio/técnico e superior para diversas áreas dentro da instituição de ensino.

Os salários vão de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 mensais.

Vagas e salários IFMA – MA

Ao todo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão oferece 56 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro reserva.

Desse total de oportunidades, 14 são para cargos de nível médio ou técnico e nove para carreiras de nível superior.



Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Assistente em Administração – 23 vagas;

Técnico de Laboratório – Área Ciências – 2 vagas;

Técnico de Laboratório – Área Eletroeletrônica – 1 vaga;

Técnico de Laboratório – Área Física – 3 vagas;

Técnico de Laboratório – Área Meio Ambiente – 1 vaga;

Técnico de Laboratório – Área Química – 4 vagas;

Técnico de Laboratório – Área Eletromecânica – 1 vaga;

Técnico de Laboratório – Área Informática – 1 vaga;

Técnico em Agropecuária – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – 2 vagas;

Técnico em Tecnologia da Informação – 2 vagas.

Nível superior completo

Analista de Tecnologia da Informação/Área Desenvolvimento de Sistemas – 1 vaga;

Analista de Tecnologia da Informação/Área Infraestrutura – 1 vaga;

Engenheiro – Área Civil – 1 vaga;

Médico – 1 vaga;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Nutricionista – 2 vagas;

Pedagogo – 3 vagas;

Psicólogo – 1 vaga;

Técnico em Assuntos Educacionais – 5 vagas.

Os salários oferecidos pelo IFMA – MA variam entre R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salário de R$ 2.446,96 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior, o salário é de R$ 4.180,66 para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso do IFMA – MA é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Concurso IFMA – MA

Os interessados em participar do concurso do IFMA têm até o dia 07 de junho para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto AOCP.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 55 ou R$ 77 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas concurso IFMA – MA

O concurso público para o IFMA – MA contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

Das provas objetivas

A Prova Objetiva será composta de 50 questões, distribuídas por áreas de conhecimento.

Cada questão da Prova Objetiva terá cinco alternativas.

Cada questão terá apenas uma alternativa correta, pontuada conforme a Tabela 10.1. do edital.

Será atribuída pontuação zero às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.

O candidato para ser aprovado na Prova Objetiva deverá:

Obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível da Prova Objetiva, ou seja, 60 pontos do total.

Não obter zero pontos em quaisquer das áreas da Prova Objetiva.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 23 de julho de 2023.

Os candidatos serão avaliados por meio de questões de múltipla escolha sobre os seguintes temas:

Língua portuguesa;

Raciocínio lógico;

Informática;

Legislação;

Conhecimento específico.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.