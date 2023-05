INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO: EXCELENTE NOTÍCIA DE VITÓRIA!

Se você é beneficiário do Cadastro Único e possui uma antena parabólica, fique ligado nesta notícia. É possível que você tenha direito a receber um kit antena digital de forma gratuita. Isso acontece por conta da implantação do 5G no Brasil e a necessidade de adaptação das antenas parabólicas para evitar interferências.

Com a chegada da nova tecnologia no país, as transmissões de TV via satélite sofrerão algumas alterações. Os canais abertos passarão a ser transmitidos pela Banda Ku, o que implicará na necessidade de substituição dos equipamentos atuais por modelos mais modernos e digitais.

Como funciona a Siga Antenado?

A Siga Antenado é uma Entidade Administradora da Faixa (EAF) de 3,5 GHz, responsável por viabilizar a implantação do 5G no Brasil. Criada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ela é formada pelas operadoras Claro, Tim e Vivo, vencedoras dos lotes nacionais do leilão do 5G com as licenças da faixa dos 3.5 GHz.

Como parte do processo de transição, a Siga Antenado irá disponibilizar kits de antenas digitais gratuitos para os beneficiários do CadÚnico, oferecendo a melhor qualidade de imagem e som, além de equipamentos modernos e com maior tecnologia.

Quais são os requisitos para ter direito ao kit da Antena Digital?

Para ter direito ao kit gratuito da antena digital, é necessário atender aos seguintes critérios:

Fazer parte de algum programa social do Governo Federal ( inscrito no Cadastro Único );

); Possuir uma antena parabólica tradicional;

A antena parabólica deve estar devidamente instalada e conectada à TV para assistir à programação.

Importante destacar que, inicialmente, a mudança ocorrerá apenas nas capitais brasileiras. Os beneficiários que se enquadrarem nos requisitos poderão realizar o agendamento com o Siga Antenado, escolhendo o dia e horário mais conveniente para a instalação do kit digital gratuito.

Como solicitar o novo kit Antena Digital?

A solicitação do Kit Antena Digital pode ser feita de forma simples pelos interessados. Para isso, será necessário efetuar um pedido por meio da central de atendimento da Anatel, pelo número 0800-729-2404. Além disso, caso prefira, você pode solicitar o equipamento pela internet, no site do programa Siga Antenado.

No momento que estiver acessando o site, será necessário seguir os seguintes passos:

Primeiramente, acesse o menu (no canto superior esquerdo da tela); Em seguida, clique na opção “Programa de distribuição de kits gratuitos”; Após isso, é necessário clicar em “Agende aqui”; Na nova página, será preciso selecionar a identificação, que pode ser feita por meio do CPF ou Número de Identificação Social (NIS).

Após informações de identificação pessoal, o interessado deverá responder o questionário, e então definir o dia e o horário para instalação do kit. Nesse caso, um técnico especializado deve comparecer para verificar se um novo aparelho é necessário ou não.



Como fazer a inscrição no CadÚnico?

Caso não seja inscrita no banco de dados do CadÚnico, basta eleger um representante legal, que deve ter, no mínimo, 16 anos e ser preferencialmente do sexo feminino. Feito isto, o responsável deve se dirigir ao Centro de Referências em Assistência Social (CRAS) da sua região.

Na ocasião, ele deve apresentar ao menos o seu título de eleitor e CPF. No entanto, o cadastro é de todo grupo familiar, sendo assim, será necessário ter em mãos ao menos um dos documentos de cada membro da família listados abaixo:

Título de Eleitor;

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

Carteira de Identidade (RG);

Carteira de Trabalho;

CPF;

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) em caso de famílias indígenas e quilombolas (para todo o núcleo familiar);

Comprovante de residência recente, conta de água ou luz de no máximo três meses (para todo o núcleo familiar).