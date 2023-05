Insider do Dallas Cowboys afirma que nem mesmo Tom Brady poderia salvá-los na temporada de 2022

EUuma emocionante partida de playoff no ano passado, o Dallas Cowboys emergiu vitorioso contra o lendárioTom Brady, pondo fim à sua ilustre carreira. No entanto, o triunfo durou pouco, pois sucumbiram à derrota na rodada seguinte, perdendo para o São Francisco 49ers nos playoffs divisionais.

De acordo com Dallas insider Reid D Hansono vaqueiros‘ as deficiências não foram atribuídas à posição de zagueiro, mas sim às lutas de sua linha ofensiva e unidades de recepção. Hanson expressou sua crença de que Dak Prescott poderia ter se saído melhor se tivesse sido apoiado por uma linha ofensiva mais eficaz e um corpo de recepção mais forte.

Ele até afirmou que, além das habilidades excepcionais de zagueiros como Patrick Mahomes e Aaron Rodgers, qualquer outro zagueiro teria enfrentado desafios semelhantes. Em seu artigo publicado na EUA hojeHanson afirmou:

“Não há muitos QBs não nomeados Aaron Rodgers ou Patrick Mahomes que podem sobreviver a uma temporada com um corpo WR de nível inferior e uma linha ofensiva classificada como a quinta pior taxa de vitórias em passes de bloqueio.”

Hanson traçou um paralelo entre A última temporada de Tom Brady com o Patriotas da Nova Inglaterraonde lutou devido a um ataque de baixo desempenho, e sua subsequente mudança para o Tampa Bay Buccaneers. A transição de Brady para os Buccaneers, que ostentavam um ataque mais formidável, resultou em sua vitória no Super Bowl na temporada seguinte. Hanson comentou:

“Até o próprio GOAT, Tom Brady, parecia um ensopado de mariscos vencido em sua última temporada na Nova Inglaterra. Algo que mudou instantaneamente quando ele se juntou ao elenco empilhado dos Buccaneers uma temporada depois. É incrível o impacto de um elenco de apoio no sucesso de um QB. “

Retorno de Tom Brady ao New England Patriots: está realmente no horizonte?

Recentemente, Robert Krafto dono da Patriotas da Nova Inglaterraconfirmou que Tom Brady estaria retornando ao time para a abertura da temporada. Este anúncio encantou os fiéis dos Patriots, que agora têm a oportunidade de celebrar seu maior zagueiro mais uma vez em seu estado aposentado.

No entanto, surgiram especulações sobre a possibilidade de Brady estar persuadido a sair da aposentadoria para ajudar a franquia, ele levou à grandeza. Se mac jones e Bailey Zappeos atuais zagueiros dos Patriots, são incapazes de estabilizar a situação do time, muitos fãs da NFL acreditam que alguém do calibre de Brady poderia entrar e preencher o vazio.

Afinal, Brady tem não aposentado uma vez antesretornando à NFL após se aposentar após a temporada de 2021, alegando que tinha negócios inacabados com o Tampa Bay Buccaneers. Não é exagero pensar que Brady ainda pode ter algo a provar com os Patriots e demonstrar que a Nova Inglaterra não pode prosperar. sem ele. Embora a probabilidade de tal evento permaneça pequena, a perspectiva de sua materialização sem dúvida cativaria os entusiastas do futebol.

O Dallas Cowboys‘ triunfo sobre Tom Brady o ano passado marcou o fim de sua notável carreira, mas o time ficou aquém nos playoffs subsequentes. Reid D HansonA análise de destacou os problemas enfrentados pelos Cowboys, enfatizando a importância de um elenco de apoio robusto para o sucesso de um quarterback. Enquanto isso, o potencial retorno de Tom Brady para o Patriotas da Nova Inglaterraembora improvável, sem dúvida criaria uma narrativa fascinante se viesse a se concretizar.