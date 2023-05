INSS Aumenta Idade Mínima de Aposentadoria para Surpresa dos Brasileiros

A aposentadoria do INSS com 55 anos de idade é uma realidade para muitos segurados. Porém, nem todo mundo sabe disso. Desse modo, é importante buscar informações sobre esse assunto para saber quem pode se aposentar ao completar a idade exigida.

Portanto, confira as principais informações sobre essa modalidade de aposentadoria, além de dados sobre quem pode requerê-la e como fazer isso.

Aposentadoria do INSS com 55 anos: quais regras mudaram?

Primeiramente, é importante dizer que o INSS mudou as suas regras de aposentadoria com a Reforma da Previdência, em 2019. Anteriormente, era possível se aposentar por idade com 55 anos para mulheres e 60 anos para homens.

No entanto, após as mudanças, as idades mínimas são de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Todavia, existe uma regra de transição para quem já estava próximo de cumprir os requisitos anteriores.

Dessa forma, é possível se aposentar por idade com a pontuação mínima, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Ou seja, é preciso ter, no mínimo, 30 anos de contribuição, se for mulher, e 35 anos, se for homem. Além disso, é preciso ter idade mínima de 56 anos para mulheres e 61 anos para homens.

Quem pode se aposentar com 55 anos pelo INSS?

É importante lembrar que existem outras formas de aposentadoria, como por tempo de contribuição, por invalidez, por especialidade, entre outras. Para essas modalidades, cada uma tem suas próprias regras de elegibilidade.

A saber, no que diz respeito à aposentadoria do INSS com 55 anos de idade, existem algumas categorias que se enquadram, como:

Aposentadoria especial : a idade mínima agora é de 55 anos e, no mínimo, 15 anos de contribuição;

Aposentadoria rural : as mulheres que se enquadram nessa divisão, possuem idade mínima de 55 anos;

Aposentadoria da pessoa com deficiência: nesse caso, a idade mínima também é 55 anos de idade, mais 15 de contribuição para mulheres.

Dessa maneira, quem se encaixa em qualquer uma dessas categorias, pode requerer a aposentadoria do INSS com 55 anos de idade.

Como solicitar aposentadoria pelo INSS?

Para requerer a aposentadoria do INSS com 55 anos de idade, o processo é o mesmo. Portanto, é preciso estar com todos os documentos em ordem, ter cumprido os requisitos da categoria e fazer o agendamento pelo site do INSS ou pela Central de Atendimento, no telefone 135.

Além disso, também é possível fazer o requerimento do benefício pelo aplicativo Meu INSS. Para isso, é necessário ter conta prata ou ouro no portal gov.br. Feito isso, é só fazer o login e clicar em “Solicitar benefício” e selecionar a modalidade de aposentadoria, como rural, PCD, especial, etc.



Outro ponto importante é anexar os documentos digitalizados em colorido. Isso porque, esse procedimento ajuda ao INSS a acelerar o processo de análise e contribui para a redução no tempo de espera.

Os documentos necessários variam de acordo com o tipo de aposentadoria, mas em geral, é preciso apresentar:

RG;

CPF;

Carteira de trabalho;

Extrato de pagamento do INSS, entre outros.

Além disso, para aposentadoria especial ou PCD, é essencial apresentar documentos médicos que comprovem a incapacidade. Enquanto isso, para os trabalhadores rurais, é importante juntar documentos comprobatórios da atividade rural, como bloco de produtor e carteirinha CAD-PRO.

Porém, a melhor forma de saber quais documentos são necessários para a modalidade em questão é consultar o site do INSS ou um advogado especializado em previdência.