INSS Estende Limite de Crédito Consignado, Surpreendendo a Todos

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) anunciou uma surpreendente liberação da nova margem de crédito consignado. Aposentados e pensionistas poderão usufruir dos benefícios do consignado devido ao aumento do piso salarial. Entenda como essa mudança influencia os segurados do Instituto.

O aumento do piso salarial teve um impacto significativo nas margens do consignado do INSS. Com a fixação do salário mínimo em R$ 1.320, os aposentados e pensionistas também receberam esse aumento em seus rendimentos, ou seja, as margens do consignado subiram de R$ 585,90 para R$ 594,00, o que representa 45% do valor do salário mínimo.

Também foram anunciados reajustes para aqueles que recebem acima do piso salarial. Anualmente, os aposentados e pensionistas com rendimentos superiores ao salário mínimo têm direito a um reajuste em seus benefícios. Os valores são fixos e escalonados, com a aplicação de índices diferentes, conforme abaixo:

35% no empréstimo consignado;

5% no cartão de crédito consignado;

5% no cartão consignado de benefício.

A margem consignável está relacionada aos valores das parcelas do empréstimo consignado. É calculada a partir do percentual máximo da renda que os beneficiários do INSS podem comprometer com o pagamento do empréstimo. Vale informar que as parcelas são descontadas diretamente do benefício.

Conheça a modalidade de crédito consignado

O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo para aposentados, pensionistas, servidores públicos e trabalhadores com carteira assinada. O diferencial desse tipo de crédito está na forma de pagamento, que é descontado diretamente na folha de pagamento do tomador do empréstimo.

Nesse tipo de operação, o valor das parcelas é descontado automaticamente do salário ou benefício do contratante antes mesmo de ele receber o dinheiro. Isso proporciona mais segurança para as instituições financeiras, pois reduz o risco de inadimplência, já que o pagamento é garantido pela renda do indivíduo.



Uma das vantagens do crédito consignado do INSS é a taxa de juros mais baixa em comparação a outras modalidades de empréstimo pessoal. Isso se deve ao fato de que o risco de crédito é menor, já que as parcelas são descontadas diretamente do salário do contratante.

Além disso, a concessão desse tipo de crédito é facilitada, uma vez que não são necessárias muitas comprovações de renda ou consulta aos órgãos de proteção ao crédito. O valor do empréstimo é determinado de acordo com a margem consignável, ou seja, o percentual máximo da renda que pode ser comprometido com o pagamento das parcelas.

Outra característica importante do crédito consignado é a possibilidade de prazos mais longos para pagamento, o que pode contribuir para a redução do valor das parcelas mensais. Isso permite que o contratante tenha uma melhor gestão financeira e consiga arcar com as despesas sem comprometer excessivamente seu orçamento.

É importante ressaltar que, apesar das vantagens, o crédito consignado deve ser utilizado com responsabilidade. O contratante deve avaliar sua capacidade de pagamento e considerar o impacto das parcelas em seu orçamento mensal. É fundamental ter um planejamento financeiro adequado para evitar o endividamento excessivo.

Veja quem pode contratar o empréstimo do INSS

O empréstimo consignado do INSS só pode ser solicitado por aposentados e pensionistas. Isso significa que atualmente, os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não podem solicitar essa modalidade de crédito. O BPC é um benefício assistencial concedido a pessoas idosas ou com deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica.