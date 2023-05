INSS Inicia Pagamento do 13º Salário de Aposentados Hoje: Saiba Como Receber

A previdência social já começou a efetuar os pagamentos do 13º salário para os aposentados e pensionistas. O repasse do salário extra sempre ocorre entre os meses de agosto e novembro de cada ano. No entanto, o presidente Lula anunciou a antecipação dos pagamentos para os beneficiários do INSS este ano.

Nesse sentido, a previdência já iniciou os depósitos nesta quinta-feira. A seguir, confira mais informações sobre o assunto e veja o calendário de pagamentos do abono do INSS.

Quem vai receber a antecipação do 13º salário do INSS?

O pagamento do 13º salário do INSS já está sendo repassado junto com o salário mensal. Os beneficiários que recebem até um salário mínimo e possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 1 são os primeiros a receber.

Ademais, a partir do da 1º de junho, quem recebe mais de um salário mínimo também já poderá ter acesso ao abono. A expectativa é de que, até o dia 7 de junho, todos os pagamentos já tenham sido realizados.

Para saber o dia exato do pagamento é necessário conferir o número do NIS do beneficiário. O número segue um padrão de 10 dígitos e para saber a data do pagamento basta observar o último número antes do traço.

Assim, confira o novo calendário de pagamentos do 13º salário do INSS para os segurados da previdência social.

Calendário oficial para quem recebe até um salário mínimo

Final do NIS 1ª Parcela 2ª Parcela

1 25/05 26/06

2 26/05 27/06

3 29/05 28/06

4 30/05 29/06

5 31/05 30/06

6 01/06 03/07

7 02/06 04/07

8 05/06 05/07

9 06/06 06/07

0 07/06 07/07

Calendário oficial para quem recebe mais de um salário mínimo

Final do NIS 1ª Parcela 2ª Parcela

1 e 6 01/06 03/07

2 e 7 02/06 04/07

3 e 8 05/06 05/07

4 e 9 06/06 06/07

5 e 0 07/06 07/07

Como receber o 13º salário do INSS?

O INSS realiza o pagamento do 13º salário respeitando o calendário de pagamentos oficial. Além disso, o depósito ocorre na mesma conta em que o beneficiário costuma receber o seu pagamento mensal.

Dessa forma, para receber o abono, o beneficiário pode realizar o saque com o mesmo cartão do seu benefício. Ademais, ele também pode movimentar a quantia disponível por meio do Internet Banking do seu banco.

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

É válido lembrar que nem todos os beneficiários do INSS têm direito ao 13º salário. Isso porque não são todos os benefícios previdenciários que oferecem o pagamento do abono.



Dessa forma, confira os benefícios do INSS que oferecem o direito ao 13º salário:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-reclusão;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade.

Por fim, vale ressaltar que o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) não oferece direito ao 13º do INSS. Isso porque, apesar de ser pago pela previdência, se trata de um benefício assistencial, e não previdenciário.

Como consultar o meu benefício do INSS?

Consultar o seu benefício do INSS é muito simples e você só irá precisar do seu aparelho celular. Para isso, basta baixar o aplicativo Meu INSS e seguir o passo a passo:

Abra o aplicativo e faça login utilizando o seu CPF e a senha do Gov.br. Caso ainda não possua, você será redirecionado para criar um novo usuário e depois poderá fazer o login normalmente; Ao acessar a página inicial, procure pela opção “Benefícios” e clique sobre ela. Depois acesse a opção “Meus Benefícios”; Na tela, você poderá conferir todos os seus benefícios do INSS.

Além disso, também é possível fazer o mesmo processo através do site Meu INSS, via web. Para isso, basta acessar o site meuinss.gov.br e seguir o mesmo passo a passo citado acima.